¡Sánchez descubre su auténtica vocación: payaso de circo!

En La Retaguardia de este viernes 31 de Octubre, Eurico Campano analiza con Juanma Cepeda y Eduardo García Serrano todos los detalles de la declaración de este jueves de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado.

Quienes esperaban que la comisión Koldo arrojara luz sobre la supuesta financiación irregular del PSOE se llevaron una sorpresa. La sesión se convirtió en un verdadero festival de sarcasmos, evasivas y frases memorables. Pedro Sánchez, citado por la oposición, no dudó en calificar el procedimiento de «circo de la difamación». En una jornada marcada por los reproches, el presidente del Gobierno se dedicó a esquivar las preguntas con acrobacias verbales dignas de un artista circense.

Desde el inicio, el ambiente fue tenso. Vox y el PP asumieron el papel de maestros de ceremonias, intentando acorralar a Sánchez con las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estos informes han puesto el foco sobre pagos en efectivo y presuntas irregularidades contables del PSOE. Sin embargo, Sánchez mantuvo su discurso: «Financiación limpia, legal y regular», repitió insistentemente. Aunque admitió que «en alguna ocasión» realizó pagos en efectivo, aclaró que «siempre contra factura» y nunca excediendo los mil euros.

Las cifras que emergen del Senado son impactantes. Desde que Pedro Sánchez asumió la Secretaría General del PSOE en 2017, el partido ha retirado casi un millón de euros en efectivo: exactamente 940.388 euros entre marzo de 2017 y diciembre de 2024, según documentos proporcionados por el propio partido al Tribunal Supremo. El gran interrogante radica en el destino de 750.000 euros; solo se han detallado gastos relacionados con Ábalos, Koldo y el equipo de Secretaría de Organización. El resto parece haberse esfumado.

Expertos en contabilidad consultados por diversos medios advierten que los documentos presentados por el PSOE son «sesgados e incompletos». Además, critican la falta de desglose sobre quiénes recibieron dichos fondos. La sombra de la Caja B vuelve a cernirse sobre Ferraz; no obstante, desde el partido insisten en que todo está declarado y auditado por el Tribunal de Cuentas, que está presidido por Enriqueta Chicano, una figura bajo constante vigilancia por parte de la oposición.

La comisión Koldo ha dejado una lección sobre creatividad lingüística. Ante las preguntas sobre los nombres en clave utilizados para referirse a billetes –»chistorras», «lechugas», «soles»–, Sánchez respondió con desparpajo: «No utilizamos esos nombres clave». Además, recordó que el PP prefería términos como «madalenas» y «bizcochos». Un momento digno del anecdotario parlamentario donde lo político se entremezcla con lo culinario.

La oposición, liderada por el PP y Vox, ha acusado a Sánchez de esquivar responsabilidades e incluso cuestionan si las saunas financiaron su campaña electoral, tal como ironizó Álvarez de Toledo. Desde el Partido Popular exigen al PSOE demostrar la legalidad detrás de cada euro gastado; mientras tanto, el Gobierno sostiene haber presentado todos los extractos bancarios necesarios.

El Supremo continúa recibiendo escritos y testimonios: han comparecido personajes como el exgerente Mariano Moreno o la trabajadora Celia Rodríguez para intentar arrojar algo más de luz sobre este entramado. Sin embargo, queda claro que la pista central del Senado seguirá ocupada por equilibristas verbales durante un buen tiempo.