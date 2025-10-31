La preocupante reflexión en Horizonte del periodista agredido por ‘antifascistas’ en Navarra

Barbarie.

La agresión que sufrió el periodista de El Español, José Ismael Martínez, a manos de radicales de izquierda pone los pelos de punta.

Los mal llamados “antifascistas” atacaron al reportero simplemente por hacer su trabajo, cuando se encontraba cubriendo la manifestación que convocó la izquierda abertzale para impedir la visita de Vito Quiles a la Universidad de Navarra, pese a que el acto había sido cancelado.

El grupo de unos 300 manifestantes encapuchados, tras agredir a Martínez, se enfrentó con la Policía en el barrio de Iturrama.

Iker Jiménez quiso abordar el tema en su programa Horizonte para criticar semejante barbarie contra la libertad de prensa. En la mesa también se encontraba el subdirector de El Español, Jorge Calabrés, que admitió estar “tocado”, le trasladó todo su apoyo y resaltó la entereza con la que ha relatado los hechos.

El periodista detalló cómo se produjo la agresión.

Desveló que, en un principio, los manifestantes iban en otra dirección. Desde donde se encontraba, sacó el móvil para grabar la protesta y fue entonces cuando un grupo se dio cuenta de su presencia, cambiando de dirección hacia él.

Cuando le increparon sobre qué hacía allí, Martínez aclaró que era periodista y mostró su credencial. Sin embargo, los violentos de ultraizquierda no hicieron caso y procedieron a agredirle.

El reportero todavía se muestra sorprendido por lo sucedido porque nunca pensó que los violentos tuvieran intención de atacarle, por eso:

«Tenía clarísimo que no me iban a pegar. Hasta que no he visto que los tenía encima y que de verdad había varios energúmenos que se han echado a correr hacia mí, que se han lanzado hacia mí, tenía la certeza absoluta de que no me iban a pegar».

En su relato, lanza una advertencia que refleja el punto al que hemos llegado gracias a los discursos guerracivilistas impulsados desde el Gobierno, que ha puesto en la diana al periodismo crítico:

«Me parece absolutamente inconcebible que, en el punto en el que estamos, en la sociedad en la que vivimos, se llegue a este extremo (…) Siento que, al final, es algo que le podría haber ocurrido a cualquier compañero, porque es a lo que los periodistas y reporteros nos exponemos prácticamente a diario cuando salimos a la calle».