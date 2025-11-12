Los datos clave de las encuestas que ponen fecha de caducidad al régimen sanchista

En el ámbito político español, pocas situaciones generan tanta expectación como la aparición de varios sondeos en una misma semana.

Menos aún cuando todos apuntan a un mismo fenómeno: el desgaste del Gobierno Sánchez, el crecimiento del Partido Popular y el ascenso de VOX.

La política, similar a la meteorología, tiene momentos en los que todo parece indicar la llegada de una tormenta perfecta, y esta semana es uno de esos instantes.

Las encuestas de Sigma Dos para El Mundo, Sociométrica para El Español y Hamalgama Métrica para Vozpopuli coinciden en señalar un cambio inminente, con cifras tan similares que parecen extraídas de una misma calculadora, aunque sus repercusiones son muy reales para el futuro del sanchismo.

La coincidencia de los datos: ¿casualidad o síntoma de agotamiento?

Es sorprendente, casi digno de una novela de intriga, cómo estas tres encuestas ofrecen porcentajes prácticamente idénticos para el Partido Popular: 33,6% en Sigma Dos, 33,7% en Sociométrica y 33,6% en Hamalgama Métrica.

Esta coincidencia es poco habitual en el mundo demoscópico, donde los matices suelen marcar la diferencia. Es más notorio si consideramos que se han utilizado muestras, métodos y fechas distintas.

No obstante, esta unanimidad revela un fenómeno subyacente: el voto de centro-derecha se está consolidando y parece inmunizado ante las turbulencias que han sacudido la legislatura, desde el caso Cerdán hasta las tensiones territoriales.

Por otro lado, el PSOE de Sánchez muestra claros signos de agotamiento electoral. Sus cifras oscilan entre el 27,4%, 27,2% y 26,5%, según la encuesta analizada.

Resultados que están claramente por debajo del apoyo recibido en las últimas elecciones generales y muy lejos del umbral necesario para mantener el Gobierno sin recurrir a alianzas más complejas que resolver un cubo de Rubik. Esta erosión es especialmente evidente tras la serie de escándalos y la creciente desafección dentro del bloque de la izquierda.

VOX, en claro ascenso

Si hay un partido que altera este nuevo paisaje electoral es VOX, que se posiciona con un 16,2% según Sigma Dos, un 16,9% en Sociométrica y un notable 18,5% en la encuesta realizada por Hamalgama Métrica.

Este último dato es especialmente significativo porque coloca a la formación liderada por Santiago Abascal cerca del 20% de los votos y con más de 60 escaños. Esto no solo confirma su capacidad para atraer votantes del PP sino también del PSOE y Sumar.

El fenómeno Vox resulta doblemente inquietante para el PP: garantiza una mayoría absoluta si se une a los populares. Sin embargo, también obliga a Feijóo a buscar equilibrios internos y externos para evitar perder parte de su electorado hacia posturas más radicales.

La fidelidad entre los votantes de Vox (84,4%) es la más alta dentro del espectro político actual; mientras tanto, la del PP se sitúa en un 73%. Si el PSOE sigue desangrándose hacia la abstención o hacia Vox cada vez más, se complica aún más la situación para Sánchez.

El bloque de la izquierda, en mínimos históricos y la abstención técnica al alza

Mientras la derecha se fortalece, el bloque de la extrema izquierda se hunde. Tanto Sumar como Podemos continúan su caída libre con porcentajes apenas superiores al 7% y al 4%, respectivamente; lo cual suma menos del 12%, siendo esta cifra la más baja desde que Podemos surgió como alternativa extrema al PSOE.

La fragmentación y fuga de votos hacia el PSOE y la abstención reflejan el agotamiento de una fórmula que ha perdido atractivo tras años gobernando juntos.

El fenómeno conocido como abstención técnica alcanza ya un 22%, lo cual indica un notable cansancio político y una creciente desafección que podría resultar determinante si se convocan elecciones anticipadas.

Este dato preocupa especialmente al PSOE; su base electoral está disminuyendo no solo por perder votos hacia el PP y VOX sino también por desencanto generalizado y falta de movilización.

El PSOE resiste en tres comunidades

El mapa electoral también confirma este cambio inminente: el PP lidera casi todas las comunidades autónomas salvo en Cataluña, País Vasco y Navarra, donde el PSOE mantiene una ligera ventaja. En regiones como Andalucía, Valencia y Canarias los socialistas perderían escaños; consolidando así una tendencia a perder poder territorial observada desde las elecciones municipales y autonómicas pasadas. La ofensiva gubernamental contra las comunidades gobernadas por el PP parece haber tenido un efecto contraproducente.

Con estos resultados sobre la mesa, las posibilidades para que Sánchez logre revalidar su mandato son mínimas. El PP podría gobernar sólo con la abstención de Vox junto con apoyos puntuales provenientes de fuerzas minoritarias como UPN según algunos escenarios planteados en los sondeos.

La unión entre PP y Vox superaría ampliamente una mayoría absoluta con la que poder revocar todas las leyes sanchistas que, disfrazadas de buenismo e ideología, lo que han conseguido es empeorar las áreas en que se ha legislado. El caso de la vivienda sobre todo en alquiler es el más visible. En los 8 años que Sánchez lleva en el poder, el precio del metro cuadrado de vivienda en alquiler se ha disparado en nada menos que 4,6€ según datos de Idealista. Por comparar, en los casi 8 años de Rajoy en el poder, el precio medio del metro cuadrado a nivel nacional subió sólo 1,8€ también según los datos del mismo portal inmobiliario.

El alto porcentaje coincidente entre los sondeos ha llevado a algunos analistas a bromear sobre si los encuestadores compartieron sus hojas Excel. El caso Cerdán ha sido un auténtico terremoto demoscópico: desde su explosión mediática, el PSOE no ha conseguido recuperar terreno favorable en ninguna encuesta relevante. En apenas un mes, Vox ha logrado captar cerca de 200.000 votantes del PSOE además de más de 40.000 provenientes de Sumar; algo impensable incluso para los más optimistas hace solo un año. Partidos minoritarios como SALF y Aliança Catalana continúan creciendo aunque todavía lejos de ser decisivos; su irrupción refleja un desencanto creciente entre parte del electorado hacia opciones tradicionales.