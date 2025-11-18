La UCO destapa el vínculo entre Santos Cerdán y Óscar Puente: la trama de los contactos ‘enchufados’ en Acciona agita el escenario político

El reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es claro y contundente: Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y actualmente en prisión provisional, facilitó activamente el acceso de personas cercanas a la trama de Acciona, una empresa bajo investigación por supuestos amaños en la concesión de obra pública.

La pesquisa revela reuniones discretas y contactos directos con Óscar Puente, ministro de Transportes, con el objetivo de “colocar a un par de personas de Justo, de Acciona”, tal y como se desprende de mensajes interceptados pertenecientes a Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos y figura clave en este caso.

El modo de operar era tan simple como eficaz: se proponían nombres para ocupar cargos públicos, se gestionaban favores y se movían fondos mediante empresas como Servinabar, que está vinculada a Cerdán. Los investigadores han documentado cómo Servinabar lograba un 2% neto de las adjudicaciones otorgadas a Acciona, beneficiando directamente al círculo más cercano del exdirigente socialista.

Reuniones discretas, pisos en Madrid y la ingeniería del enchufe

La investigación también aporta detalles curiosos. Las reuniones cruciales entre Justo Vicente (directivo de Acciona), Santos Cerdán y Antxón Alonso (jefe de Servinabar SL) tenían lugar en un piso ubicado en la calle Fuencarral, en Madrid; un inmueble que la UCO considera “empleado para mantener encuentros y no como eventual domicilio”. Las imágenes halladas en los teléfonos móviles muestran a los implicados rodeados por documentos, anotaciones y diagramas relacionados con licitaciones. El calendario del propio Koldo García indica que las gestiones con Puente no eran un hecho aislado, sino parte de una estrategia continuada para colocar a personas afines en posiciones clave.

Entre las adjudicaciones sospechosas destacan la Autovía A-68 (Logroño), el acceso al Puerto de Sevilla (SE-40) y la integración ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat, todas concedidas a Acciona entre julio y noviembre de 2019. La UCO también ha rastreado pagos relacionados con alquileres y tarjetas de crédito a nombre de familiares de Cerdán, con gastos desproporcionados que no pasaron desapercibidos, como lamentaba el propio Alonso en comunicaciones internas.

El papel de José Luis Ábalos y Koldo García: más allá de los ministerios

La figura de José Luis Ábalos se perfila como el responsable último detrás de los nombramientos y adjudicaciones fraudulentas. Las conversaciones grabadas por la UCO revelan cómo Koldo García exigía a Cerdán pagos pendientes, incluso reduciendo las cantidades para “quitarse a la exmujer”, aludiendo así a Ábalos. El entramado se extiende también hacia otros proyectos internacionales, como un intento fallido por conseguir una adjudicación portuaria en Marruecos; allí, Cerdán intentó presionar para integrarse en un viaje oficial del MITMA, pese a no ser miembro del Gobierno.

Las conexiones son aún más amplias: el informe detalla que se proporcionaron listados con posibles candidatos para el Ministerio de Medio Ambiente, mientras que el PNV también sugería nombres para diversos cargos, ampliando así el espectro de influencias políticas y favores.

Rafa Hernando y el eco político: la oposición exige explicaciones

En el ámbito parlamentario, este escándalo ha proporcionado munición a la oposición. Rafa Hernando, diputado del Partido Popular, ha demandado respuestas inmediatas y una depuración clara de responsabilidades. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado al Gobierno por activar conductas delictivas e involucrarse en reuniones propias de una “mafia”, donde no solo el PSOE estaba detrás del entramado sino que también participaban miembros del gabinete presidencial.

Las reuniones destinadas a “limpiar” la UCO y jueces han salpicado a otros dirigentes socialistas como Antonio Hernando, aumentando así la presión sobre Pedro Sánchez y su círculo más cercano.

¿Cómo se tejía la red? Claves, protagonistas y curiosidades

Santos Cerdán actuaba como enlace directo entre empresas y ministerios, gestionando pagos, favores y nombramientos.

actuaba como enlace directo entre empresas y ministerios, gestionando pagos, favores y nombramientos. Servinabar operaba como tapadera para canalizar fondos y adjudicaciones irregulares.

Óscar Puente participó activamente en reuniones para colocar contactos cercanos a los investigados por Acciona, según señala la UCO.

participó activamente en reuniones para colocar contactos cercanos a los investigados por Acciona, según señala la UCO. Koldo García junto con José Luis Ábalos controlaban tanto los nombramientos como las negociaciones económicas.

junto con controlaban tanto los nombramientos como las negociaciones económicas. La UCO ha constatado que los implicados adoptaron “medidas de seguridad” para comunicarse y reunirse; usaron claves secretas, pisos alquilados e incluso mensajes cifrados.

El concepto “socio local” fue esencial para asegurar la inclusión de Servinabar en proyectos relacionados con Acciona.

El caso sigue abierto. Cada nueva revelación añade elementos dignos del mejor guion político negro. Mientras tanto, los investigados aguardan su turno ante el juez mientras el Parlamento arde en exigencias por transparencia y responsabilidades. El piso en Fuencarral, los mensajes cifrados y las listas llenas de enchufados ya son parte integral del relato contemporáneo sobre política española.