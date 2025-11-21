La corrupción y las mordidas destapadas por la UCO infectan al Gobierno y al PSOE de arriba a abajo

El capo y los gordos de la corrupción del PSOE.

Está pringado hasta el Pupas.

Desde lo más alto, donde está Pedro Sánchez, a ciertos alcaldes, pasando por ministros, diputados y senadores.

No era una cosa de ‘tres golfos‘, como dicen los tertulianos televisivos a sueldo de La Moncloa.

Ni un asunto sucio que gestionaban entre el putero Ábalos y el caradura Cerdán, con la ayuda de Koldo.

Y tienen miedo, porque vienen más informes de la UCO, más citaciones en los juzgados y muchos titulares.

El paisaje político español se ha visto convulsionado por una de las investigaciones más impactantes de los últimos años.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado una trama de corrupción que afecta al PSOE y al propio Gobierno, con figuras como José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el ojo del huracán.

Este escándalo, lejos de ser un caso aislado, presenta conexiones que se extienden hasta los despachos más influyentes y las agendas internacionales de La Moncloa.

El extenso informe de la UCO, que abarca 227 páginas, es contundente: la red manipulaba contratos públicos, principalmente en beneficio de la constructora Acciona, a cambio de comisiones que ascendían al 2% de cada adjudicación.

El dinero fluía a través de la empresa navarra Servinabar, directamente relacionada con Cerdán y su familia, quienes recibieron más de 735.000 euros en transferencias provenientes de esta trama.

Las comisiones por obras públicas no solo enriquecieron a los involucrados, sino que además financiaron gastos suntuosos y compras excesivas, hasta el punto que la esposa de Cerdán era conocida en El Corte Inglés por su afición a gastar sin límites.

Esta defensa de Silvia Intxaurrondo de Santos Cerdán pasará a la historia negra de Televisión Española. Lo he tenido que ver varias veces y sigo sin creerme lo que he visto. No lo acabo de digerir. pic.twitter.com/bznFEdtmKk — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) November 20, 2025

El viaje a Marruecos: pelotazo internacional y maniobras en la sombra

La investigación adquiere una dimensión internacional con el viaje oficial del Gobierno a Marruecos en 2019.

En esta ocasión, Ábalos incluyó a Cerdán en la delegación con el objetivo de influir en la adjudicación de un contrato millonario, valorado en 460 millones de euros, para un nuevo puerto en Kenitra.

La indagación pone al descubierto cómo Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE y sin cargo institucional formal, logró posicionar a Servinabar como subcontratista del proyecto, asegurándose así el cobro de comisiones ilegales si se concretaba la obra.

Las conversaciones intervenidas revelan a Cerdán gestionando contactos y documentos técnicos relevantes mientras presionaba para ser parte del viaje; todo esto mientras la trama intentaba replicar su modelo de cobro en Marruecos.

Durante esos días cruciales, se tejió un entramado de influencias entre Madrid y Rabat.

Se establecieron contactos con ministros marroquíes clave para asegurar la adjudicación. La Guardia Civil resalta el interés desmesurado de Cerdán, que sobrepasaba cualquier lógica política aceptable, así como su papel como facilitador clandestino para los intereses corruptos.

Tal fue el secretismo que incluso se solicitó a una traductora que evitara publicar fotos del viaje para no levantar sospechas durante un momento delicado.

El presidente de Correos y el amaño de obras millonarias

Las implicaciones del caso no se limitan solo a los nombres más reconocidos dentro del partido. La UCO también señala al presidente de Correos como alguien que habría participado activamente en amañar contratos millonarios para favorecer a esta red vinculada al PSOE. El informe policial indica que este alto cargo estuvo involucrado en manipular adjudicaciones dentro del sector público, ampliando así el alcance corrupto y evidenciando que estas prácticas eran comunes dentro del aparato estatal. La estrategia era clara: proteger contratos, colocar personas afines y garantizar un flujo constante de mordidas para los líderes socialistas y sus allegados.

El impacto político y la respuesta de La Moncloa

Las revelaciones han dejado al PSOE «noqueado» y «aturdido». En Ferraz y entre los miembros del Gobierno son conscientes del alto coste electoral que esto puede acarrear; las heridas abiertas por Ábalos y Cerdán son profundas. En público, el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez intenta contener el escándalo limitando las responsabilidades a tres figuras clave: Ábalos, Cerdán y Koldo García. Sin embargo, surge una pregunta inquietante desde Moncloa: ¿será posible que esta trama tenga ramificaciones más amplias afectando incluso la financiación ilegal del partido? Esta sería una línea roja para sus socios parlamentarios.

Mientras tanto, Sánchez procura proyectar firmeza y control sobre la situación. “Es tiempo de justicia”, declaró ante los medios; no obstante, tanto oposición como socios advierten que el futuro del Gobierno está condicionado por si se demuestra o no una corrupción sistémica o financiación ilegal. Una frase recurrente entre los miembros del Ejecutivo es “quien haya hecho algo mal deberá asumir las consecuencias”, aunque ya es evidente que el daño reputacional está hecho. Los detalles —desde regalos hasta nombramientos influenciados por el PNV— alimentan la percepción generalizada entre algunos dirigentes socialistas sobre cómo “cuatro duros” pueden poner en jaque todo un partido y su proyecto político.

La Justicia y las derivadas judiciales: jefes de gabinete en la mira

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado declarar a los jefes de Gabinete de María Jesús Montero y Reyes Maroto durante el juicio contra Ábalos, aumentando así la presión sobre el núcleo duro del Gobierno. Las indagaciones sugieren que esta red tenía ramificaciones extendidas por varios ministerios y organismos públicos; las mordidas no eran cuestión exclusiva de unos pocos sino reflejo evidente de un sistema bien estructurado.

En paralelo, los socios parlamentarios advierten que si se confirma lo que algunos denominan una «Gürtel del PSOE», podría tambalearse su apoyo al Ejecutivo. Aunque desde el Gobierno insisten en que se trata únicamente de un problema circunscrito a tres personas involucradas directamente, tanto la presión judicial como mediática continúa creciendo cada hora.

La trama llegó a mover cerca de siete millones de euros en comisiones por obras públicas según estimaciones recientes realizadas por la UCO.

en comisiones por obras públicas según estimaciones recientes realizadas por la UCO. Entre los gastos detectados destacan compras realizadas en Ibiza así como un local aún no identificado; esto pone en evidencia lo familiarizado que estaba este grupo con prácticas corruptas.

La participación activa de Cerdán durante el viaje oficial a Marruecos fue gestionada personalmente por él mediante su secretaria; todo fue confirmado rápidamente para asegurarse estar presente donde debía estar para concretar este pelotazo internacional.

El informe policial describe cómo los implicados tomaron medidas para evitar cualquier exposición mediática; llegaron incluso a solicitar que no se publicaran imágenes del viaje mientras llevaban adelante negociaciones millonarias.

Este escándalo ha generado una ola interna dentro del PSOE; muchos dirigentes lamentan cómo “por unos regalos” toda la estructura partidaria está ahora amenazada.

Las mordidas, los viajes a Marruecos y los amaños relacionados con Correos parecen extraídos directamente de una novela negra; sin embargo, son parte ineludible de una realidad política española convulsa. Mientras avanza la justicia y cada partido ajusta sus estrategias ante este torbellino, Ferraz y La Moncloa esperan con nerviosismo no ser engullidos por esta crisis profunda. ¿Quién dijo alguna vez que ser político era aburrido?