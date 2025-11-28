Mañueco exige a la ministra Rodríguez 306,14 millones de euros más para vivienda en Castilla y León

La política de vivienda del Gobierno de España se ha convertido en el mejor ejemplo de su desorden. Mucho ruido desde Madrid y pocas casas reales sobre el terreno. Prometen miles de viviendas que nunca llegan, maquillan cifras y señalan a las comunidades cuando la realidad es que no cumplen con nada de lo que anuncian.

Mientras siguen vendiendo titulares, la vivienda se dispara, los jóvenes no pueden irse de casa ni con un milagro y las familias se dejan medio sueldo solo por tener un techo decente. El Gobierno presume, pero la calle dice lo contrario: su política de vivienda está haciendo aguas por todas partes.

El Gobierno de España, según hemos publicado en Periodista Digital, presume de políticas de vivienda, pero sobre el terreno la realidad es bien distinta: promesas infladas, cifras maquilladas y una gestión incapaz de frenar el precio para la venta y del alquiler.

Carta a la ministra

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta contundente a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para dejar claro que sus declaraciones sobre la falta de inversión autonómica en vivienda «no se ajustan a la realidad». Mañueco le recuerda que la Junta sí pone dinero, y mucho, y que no va a dejar pasar afirmaciones que, según denuncia, «confunden a la opinión pública».

En la carta, Mañueco detalla cifras y las expone “sin maquillaje”. Señala que, de los 54,3 millones de euros de los fondos Next Generation que ha recibido Castilla y León, la Junta ha puesto sobre la mesa 50,1 millones, a los que además ha sumado 86,6 millones más de recursos propios.

El Gobierno aporta poco o nada

Es decir, el 63,35 % del total lo paga Castilla y León, mientras que la financiación europea se queda en el 36,65 %. Y remarca que esto ocurre solo en las promociones cofinanciadas, porque en muchas otras la Junta asume el 100 % del coste.

Respecto al Plan Estatal de Vivienda 2022–2025, Mañueco rechaza la frase de la ministra de que «tres de cada cuatro euros» los aporta el Gobierno central. Le recuerda que, frente a los 77,92 millones comprometidos por el Ministerio, la Junta ya ha puesto 126,69 millones, y que, incluso sumando el Bono Joven estatal, ninguna administración llega a ese famoso 75 %.

Además, añade que el Gobierno autonómico ha destinado 443 millones extra en esta legislatura para políticas de vivienda. En otras palabras: la versión de la ministra no cuadra por ningún sitio.

Mañueco lanza un dardo final: si la ministra insiste en que el Gobierno central aporta tres de cada cuatro euros, «Castilla y León agradecería que llegaran los 306,14 millones que faltan» para que esa proporción fuera cierta.

Aun así, el presidente asegura que Castilla y León seguirá ofreciendo diálogo y cooperación, pero exige que las cifras se cuenten «con rigor» y sin «mensajes que no reflejan lo que realmente está pasando».