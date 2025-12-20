Invictus España exige dimisiones inmediatas ante el «asesinato administrativo»de un anciano en el Hospital del Mar

Desde el movimiento INVICTUS ESPAÑA manifestamos nuestra más profunda indignación y repulsa ante el fallecimiento de un compatriota de 82 años tras permanecer 40 horas abandonado en un pasillo de las Urgencias del Hospital del Mar.

Este trágico suceso no es un caso aislado ni un accidente fortuito: es la consecuencia directa de un sistema fallido, una gestión criminal y el abandono sistemático de nuestros mayores por parte de una clase política que ha decidido priorizar sus delirios ideológicos sobre la vida de los españoles.

​Un sistema al servicio del político, no del ciudadano

​Mientras la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central asfixian a las familias con una presión fiscal insoportable, el dinero de los contribuyentes no llega a donde más se necesita. Es inadmisible que, en una España que se dice moderna, nuestros ancianos —aquellos que levantaron esta nación con su esfuerzo— mueran en camillas de pasillo sin la dignidad que merecen.

​Desde INVICTUS ESPAÑA denunciamos:

​La traición a nuestros mayores: Se les niega la atención básica mientras se destinan partidas millonarias a agendas ideológicas y estructuras burocráticas innecesarias.

La negligencia institucional: Un hospital convertido en un «almacén de personas» es la prueba del colapso de un modelo que penaliza la excelencia y premia la sumisión política.

El expolio fiscal sin retorno: Los catalanes pagan impuestos de primera para recibir servicios de tercera. No falta dinero, sobra corrupción y mala gestión.

​Justicia para los olvidados

​INVICTUS ESPAÑA apoya firmemente la denuncia presentada ante los juzgados. No permitiremos que este fallecimiento quede impune tras una maraña de excusas administrativas. Exigimos la dimisión inmediata de los responsables de Salud y de la gerencia del Hospital del Mar.

​»Es hora de decir basta. No vamos a permitir que sigan desmantelando nuestra sanidad mientras nos dicen que es por nuestro bien. La vida de un español no es una cifra en un presupuesto que se puede recortar para financiar embajadas o chiringuitos.» — David Izquierdo ( presidente) de INVICTUS ESPAÑA.

​Nuestro compromiso​

Desde nuestro movimiento seguiremos dando la batalla en las calles y en las instituciones para devolver la dignidad a la asistencia sanitaria. Primero nuestros mayores, primero nuestras familias, primero España.

​Exigimos que se garantice, de una vez por todas, que ningún ciudadano vuelva a pasar sus últimas horas en el frío abandono de un pasillo hospitalario.

Por la España que madruga, por la España que resiste.

Barcelona, 19 de diciembre de 2025