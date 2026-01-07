El ‘efecto Sánchez’: el PSOE se hunde en la primera encuesta del año y subida constante de VOX

El año 2026 comienza con un duro golpe para los socialistas: el primer sondeo publicado muestra un descalabro del PSOE, que retrocede de manera preocupante ante un VOX en constante crecimiento.

En el barómetro de Sigma Dos para El Mundo, Pedro Sánchez alcanza su punto más bajo en intención de voto, coincidiendo con un mes marcado por la corrupción política y casos judiciales, a los que se suman múltiples escándalos de acosos a mujeres, lo que ha ocasionado que unas 162.000 militantes hayan decidido abandonar su apoyo, según datos recientes de encuestas.

Este duro correctivo se produce tras la debacle en Extremadura, donde la suma de votos de PP y VOX han arasado con el 60% de los sufragios, un resultado que ha encendido todas las alarmas en Ferraz.

Los socialistas, que confiaban en mejorar su imagen gracias al maquillaje de cifras macroeconómicas como las del paro o al uso manipulado de la marcha de la Bolsa y el impulso de medidas populistas como el aumento de las pensiones en hasta un 11%, se encuentran con la dura realidad del electorado: el desgaste de su líder pesa más que la propaganda económica.

La caída del PSOE: cifras que duelen

La encuesta coloca al PSOE en su nivel más bajo desde 2023, con Sánchez cayendo drásticamente en todas las franjas demográficas. En el último mes, el partido ha perdido 162.000 mujeres votantes, una fuga que los analistas atribuyen directamente al ‘efecto Sánchez’: esa mezcla de frentes judiciales abiertos –como el caso Ábalos–, casos de acoso y una estrategia de confrontación con un discurso guerracivilista que no logra convencer ni a sus propios votantes tradicionales.

Pérdida neta de votantes : En solo 30 días, 162.000 mujeres se han ido, muchas hacia la abstención o el voto útil en otros partidos.

: En solo 30 días, 162.000 mujeres se han ido, muchas hacia la abstención o el voto útil en otros partidos. Fidelidad mínima : Solo el 69,4% de sus electores siguen siendo leales, con una fuga del 16,7% hacia VOX .

: Solo el 69,4% de sus electores siguen siendo leales, con una fuga del 16,7% hacia . Comparativa con 2025: El PSOE cierra diciembre rondando el 29,5%, recuperando apenas un leve 0,5%, pero muy lejos de compensar la debacle extremeña.

Por su parte, el PP también siente el impacto, al registrar una ligera caída al totalizar un 30%. Sin embargo, el bloque de derecha ya suma cerca del 49,4% en promedio, acercándose a la mayoría absoluta gracias al impulso de VOX que se posiciona como aliado indispensable para los populares.

Santiago Abascal logra captar votos incluso entre electores de izquierda, atrayendo a los hombres jóvenes –23,3% entre los 18 y 29 años– y a las clases medias bajas, donde alcanza un notable 19,4%.

En el análisis realizado por El Mundo, se ha calificado este fenómeno como un «acoso que sale caro» a Ferraz: mientras el PSOE apuesta por ‘desconocer’ a los hombres de confianza de Sánchez para contrarrestar su desgaste electoral, observa cómo crece la presión interna crítica y los casos avanzan en los tribunales. Los barones regionales demandan un cambio de liderazgo, confiando más en sentencias judiciales que en las urnas ante el temor a una catástrofe electoral en Aragón (8 de febrero), Castilla y León (marzo) y Andalucía.

VOX: el gran ganador imparable

El crecimiento de VOX no cesa: esta primera encuesta del año lo consolida como tercera fuerza política con un 19,4%, manteniéndose estable pese a algunas crisis internas recientes y a los ataques constantes de la izquierda. Su discurso contra la corrupción y su capacidad para canalizar protestas resuena entre trabajadores –triplicando sus votos en fábricas durante un año– así como entre agricultores y comerciantes, creando así una base electoral obrera y rural alejada del bipartidismo tradicional.

El partido liderado por Abascal casi duplica su representación en Extremadura, pasando de 5 a 11 escaños (con un 16% de votos), lo que obliga a María Guardiola a renegociar. Por otra parte, a nivel nacional, PP y VOX suman alrededor de 200 diputados según proyecciones –más de la mitad del Congreso– acentuando así un giro conservador que les permite restar hasta 1,2 millones de votos netos a la izquierda.