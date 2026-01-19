Los socialistas siempre a la vanguardia de lo impresentable: cómo Bono cambió su estrategia personal en Marruecos

No hace tanto tiempo, José Bono se erguía como uno de los políticos españoles más contundentes en sus críticas hacia Marruecos. Y luego lo contrario. Al negociete allí. Ya saben, lo primero de todo, son socialistas trincones.

Una historia que publica con brillantez VozPópuli.

En 2001, el entonces exministro de Defensa no dudó en calificar al reino del norte de África como una «dictadura encubierta», acusando directamente al Rey Mohamed VI de ser un «mafioso». Sus declaraciones eran claras y directas: «Marruecos no es una democracia ni puede ser considerado un país amigo porque es una dictadura encubierta por un poder personal de una monarquía que debería estar en un museo arqueológico». Este discurso lo posicionaba como un ferviente defensor de los derechos humanos y la autodeterminación del pueblo saharaui, lo que le otorgaba un relevante espacio dentro de la izquierda española.

Sin embargo, el recorrido político de Bono ha dado un giro tan notable como inesperado. Desde que el presidente Pedro Sánchez modificó la postura española respecto al Sáhara Occidental en 2022, reconociendo el plan de autonomía marroquí, Bono se ha convertido en uno de los más fervientes defensores de las posiciones del reino alauí. Este cambio coincide inquietantemente con un aumento en sus actividades empresariales en Marruecos, lo que suscita dudas sobre si sus motivaciones son realmente políticas o si están más ligadas a intereses económicos.

De la política a los negocios: el enriquecimiento acelerado

La trayectoria empresarial de Bono siempre ha sido activa, pero su expansión en Marruecos marca un antes y un después. Según diversas fuentes especializadas, el exministro ha adquirido al menos cinco propiedades en territorio marroquí por aproximadamente 259.900 euros, justo cuando el Gobierno español comenzaba a ajustar su política exterior hacia el reconocimiento de las posturas marroquíes. Esta sincronización no es casual; en política, los movimientos económicos suelen estar estrechamente vinculados a las decisiones políticas.

Pero la actividad empresarial de Bono abarca mucho más que estas adquisiciones inmobiliarias. En España, gestiona una red de seis sociedades que acumulan activos valorados en 5,8 millones de euros, cifra que sigue creciendo. Su imperio empresarial incluye desde su conocida hípica en Toledo hasta una consultora, una inmobiliaria, una compañía dedicada a placas solares y hasta un centro informático. Además, posee un lujoso ático en la calle Velázquez de Madrid frente al hotel Wellington y un impresionante chalé en Olías del Rey. También tiene varios pisos en Toledo y Albacete que ha colocado estratégicamente a nombre de sus hijos, manteniendo él la condición de usufructuario. Esta arquitectura patrimonial refleja una astucia financiera notable que le ha permitido incrementar su fortuna.

El pelotazo inmobiliario de Toledo y la recalificación de terrenos

Uno de los episodios más reveladores sobre la capacidad empresarial de Bono tuvo lugar hace unos años con su «pelotazo inmobiliario» en Toledo. El exministro logró que 8.300 metros cuadrados de su hípica, clasificados como rústicos, fueran recalificados como urbanizables, generando así una plusvalía cercana a un millón de euros. Este tipo de maniobras requiere decisiones administrativas favorables y demuestra cómo Bono ha sabido moverse entre las estructuras del poder local y regional para maximizar sus beneficios. Resulta irónico recordar que durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha siempre se jactaba de «honradez» y «transparencia», afirmando hace cuatro años en una entrevista: «Nadie me ha superado en transparencia y me siento muy orgulloso».

Periodistas que han investigado la carrera empresarial del exministro han indicado que su estrategia financiera es «difícilmente demostrable» porque suele recurrir a «personas cercanas para prosperar». Muchos posibles testigos sobre sus operaciones ya han fallecido, lo cual complica el escrutinio público. Esta estructura basada en intermediarios es común entre quienes buscan mantener cierta distancia entre sus decisiones políticas y sus beneficios económicos, creando así una capa opaca para proteger sus intereses.

El cambio de discurso y la defensa de Marruecos

El cambio político radical de Bono respecto a Marruecos y el Sáhara Occidental se hizo patente en febrero de 2025 durante la III Conferencia Internacional para el Diálogo y la Paz en el Sáhara Occidental celebrada en Las Palmas de Gran Canaria. En este evento organizado por el Movimiento Saharauis por la Paz (MSP), surgido hace pocos años con escasa representación saharaui, Bono se presentó como uno de los primeros políticos españoles dispuestos a «apostar por el plan marroquí». Sus afirmaciones contrastaban notablemente con las realizadas décadas atrás; ahora hablaba sobre «una oportunidad histórica» y sobre una «solución factible, creíble y realista».

Durante esta conferencia llegó incluso a sostener que «la soberanía del Sáhara no es una solución» y defendió que el régimen autonómico propuesto por Marruecos era «la fórmula más eficaz para el pueblo saharaui». Invitó también a quienes pudieran tener «prejuicios» hacia Marruecos a conocer «esa realidad», asegurando que lo ocurrido actualmente allí dista mucho del pasado cuando él defendía al Frente Polisario ante Tribunal de Orden Público. Esta última afirmación resulta especialmente significativa: Bono reconocía implícitamente que su postura anterior era válida pero ahora había optado por cambiarla. La pregunta inevitable surge: ¿qué ha cambiado realmente en Marruecos o qué cambios han tenido lugar en los intereses personales del exministro?

El retiro dorado en el Caribe y Tánger

Por otro lado, Bono ha sabido reinventarse como hombre de negocios internacional. Su vida ahora transcurre entre la República Dominicana -donde posee una residencia privilegiada con vistas al Caribe- y Tánger -donde ha establecido vínculos con la comunidad local-. El exministro disfruta lo que describe como un “santuario familiar”, alejado del frenético ritmo político español. Esta existencia lujosa contrasta marcadamente con la imagen pública del político comprometido que solía proyectar durante su carrera.

Fuentes cercanas indican que Bono se ha integrado discretamente dentro las comunidades locales donde reside, disfrutando así no solo del lujo sino también reconociendo “la riqueza” cultural circundante. Su capacidad para adaptarse a esta nueva vida con “serenidad” resulta admirable; especialmente considerando que sus iniciativas empresariales coinciden exactamente con el viraje político del Gobierno español hacia Marruecos. Aunque su pasado político pueda parecer distante hoy día, sigue siendo relevante; sin embargo, su legado parece haberse transformado desde ser un político influyente hasta convertirse en empresario capaz de capitalizar conexiones políticas para alcanzar prosperidad económica.