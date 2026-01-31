  • ESP
    España América
Política

La presidenta de la Comunidad de Madrid llama a defender la libertad, la pluralidad y la memoria

Ayuso advierte contra movimientos totalitarios que buscan sembrar odio contra Israel y el pueblo judío

En un acto en la Asamblea regional por el Holocausto, destaca la importancia de la cultura judía y la necesidad de recordar para evitar la historia oscura

Ayuso advierte contra movimientos totalitarios que buscan sembrar odio contra Israel y el pueblo judío
Díaz Ayuso rechaza el odio de los totalitarios al pueblo de Israel Comunidad Madrid
Archivado en: Política

Más información

Ayuso asiste a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Ayuso asiste a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

La socialista Alegía y el popular Azcón

Azcón se mofa de la socialista Alegría por repetir con el cartel del cupo catalán en el debate a ocho

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este viernes que los movimientos totalitarios sigan tratando de instalar en Occidente “el odio a Israel y el pueblo judío” mediante universidades, medios de comunicación, plataformas audiovisuales, ciclos culturales, boicots a espectáculos deportivos o empresas que, señaló, actúan como negocio político o económico.

“La Comunidad de Madrid no va a contribuir al suicidio de nuestra civilización y del proyecto europeo”, afirmó la jefa del Ejecutivo regional durante el acto de recuerdo a las víctimas del Holocausto celebrado en la Asamblea regional.

Nada ni nadie puede estar por encima de la ley, cada vida es sagrada y, solo en el respeto a la pluralidad, la convivencia puede darse como tal”, enfatizó.

Díaz Ayuso rechaza el odio de los totalitarios al pueblo de Israel: “Madrid no va a contribuir al suicidio de la civilización y el proyecto europeo”

Ayuso subrayó que la historia de España no puede entenderse sin la cultura judía y resaltó la importancia de sus aportaciones culturales, sociales, científicas, políticas y religiosas. A su juicio, para recordar lo sucedido hace 81 años en Auschwitz “no hace falta ser judío o israelí”, sino “amar la vida, la libertad y la verdad”. “Lo hacemos también por los que están por venir, por las nuevas generaciones y aquellos a los que arrebataron su vida, contra la intolerancia, el totalitarismo y por nuestro futuro en común y en libertad”, añadió.

Para la presidenta, conmemorar el Holocausto implica decirle al mundo “que el recuerdo no es un ejercicio nostálgico y que la libertad y la vida son los dos bienes más preciados que tiene el hombre”, y que “olvidar es condenarse a estar perdido, el camino a la esclavitud, al sometimiento a manos del fanatismo y a repetir los horrores del hombre”.

TIENDAS

TODO DE TU TIENDA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas de tu tienda online favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]