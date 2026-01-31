Ayuso advierte contra movimientos totalitarios que buscan sembrar odio contra Israel y el pueblo judío

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este viernes que los movimientos totalitarios sigan tratando de instalar en Occidente “el odio a Israel y el pueblo judío” mediante universidades, medios de comunicación, plataformas audiovisuales, ciclos culturales, boicots a espectáculos deportivos o empresas que, señaló, actúan como negocio político o económico.

“La Comunidad de Madrid no va a contribuir al suicidio de nuestra civilización y del proyecto europeo”, afirmó la jefa del Ejecutivo regional durante el acto de recuerdo a las víctimas del Holocausto celebrado en la Asamblea regional.

Nada ni nadie puede estar por encima de la ley, cada vida es sagrada y, solo en el respeto a la pluralidad, la convivencia puede darse como tal”, enfatizó.

Ayuso subrayó que la historia de España no puede entenderse sin la cultura judía y resaltó la importancia de sus aportaciones culturales, sociales, científicas, políticas y religiosas. A su juicio, para recordar lo sucedido hace 81 años en Auschwitz “no hace falta ser judío o israelí”, sino “amar la vida, la libertad y la verdad”. “Lo hacemos también por los que están por venir, por las nuevas generaciones y aquellos a los que arrebataron su vida, contra la intolerancia, el totalitarismo y por nuestro futuro en común y en libertad”, añadió.

Para la presidenta, conmemorar el Holocausto implica decirle al mundo “que el recuerdo no es un ejercicio nostálgico y que la libertad y la vida son los dos bienes más preciados que tiene el hombre”, y que “olvidar es condenarse a estar perdido, el camino a la esclavitud, al sometimiento a manos del fanatismo y a repetir los horrores del hombre”.