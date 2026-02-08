El Gobierno Sánchez hunde a España a su peor nivel histórico en el índice de corrupción política

Se lo han llevado crudo.

Llegaron a robar y a corromper y han ribado y corrompido como si no hubiera mañana.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha conducido a España a su calificación más desfavorable en el índice de corrupción política desde la Transición democrática.

Según el proyecto V-Dem, respaldado por la Universidad de Gotemburgo y un equipo de 4.000 expertos, el país marca un 0,10 en 2024, un retroceso notable respecto a 1977 y similar al de Polonia o Emiratos Árabes Unidos.

Este alarmante dato no aparece por arte de magia. En 2018, cuando Sánchez tomó las riendas del Gobierno, la puntuación era de un 0,04, comparable a la de naciones como Alemania o Francia.

Sin embargo, el deterioro ha sido continuo: 0,03 en 2020 —un año marcado por las mascarillas de Koldo García y Ábalos—, seguido por un 0,05 en 2022 y un 0,07 en 2023. Ahora, el golpe es contundente con ese 0,10. Este índice evalúa la corrupción en los ámbitos ejecutivo, legislativo, judicial y administración pública, situando al ejecutivo español en un preocupante 0,10, su peor registro desde el franquismo (0,13 en 1976).

Los escándalos parecen rodear al corazón del poder. Desde Begoña Gómez, esposa de Sánchez, hasta su hermano David Sánchez, pasando por figuras como José Luis Ábalos, Koldo García, y Santos Cerdán, quienes se han visto envueltos en amaños relacionados con obras.

También está presente Leire Díez, conocida como «la fontanera del PSOE», además del rescate de los 53 millones a Plus Ultra. Estos casos han salido a la luz recientemente y han causado asombro en Europa; allí se observa con inquietud cómo un Ejecutivo que se presenta como bastión socialdemócrata acumula tantas imputaciones.

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, no ha dejado pasar la ocasión para arremeter contra el Gobierno. Desde el Parlamento Europeo en Bruselas ha calificado al Ejecutivo como «mafioso y corrupto», acusándolo de provocar una «degradación institucional». Relaciona tragedias como la ocurrida en Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 47 personas, con la corrupción existente en el área de Transportes, vinculada a empresas asociadas a Koldo y exministros tras las rejas. «La corrupción mata», sentencia Abascal mientras advierte sobre una «invasión migratoria» provocada por regularizaciones masivas que podrían generar un «efecto llamada» en la frontera sur.

Mirada europea sobre el Estado de derecho

Europa observa con atención lo que sucede en España. La Comisión LIBE del Parlamento Europeo ha dado luz verde a una misión destinada a evaluar el estado del derecho en Madrid; se ha solicitado una reunión con Sánchez a través de la Representación Permanente. Las razones son claras: corrupción desmedida, políticas migratorias controvertidas y ataques a la libertad de expresión. Abascal acusa al Gobierno de etiquetar como «odio» cualquier crítica hacia sus políticas migratorias o ideológicas; incluso menciona su intento de restringir las redes sociales para menores como una «debate trampa» para desviar la atención de los escándalos.

En la OCDE, España ha descendido del puesto 23 al 14 en términos de corrupción desde 2019; esta caída es alarmante y se traduce en una puntuación de solo 10,3 sobre 100. El país se acerca peligrosamente a ejemplos como los de Turquía, México, Hungría o incluso Colombia, alejándose cada vez más de naciones como Chile o Portugal. Además, ha incumplido plazos para establecer una estrategia nacional contra la corrupción y presenta deficiencias regulatorias que superan un 33,4% respecto a la media europea.

Indicador V-Dem (2024) Puntuación España Comparación Corrupción ejecutiva 0,10 Peor desde 1976 Corrupción legislativa 0,81/4 Caída desde 1,38 (2018) Corrupción judicial 1,68/4 Baja desde 2,34 (hasta 2021) Corrupción administración 0,04/1 Nivel similar al de Japón

Abascal extiende sus críticas hacia el conjunto formado por el PSOE y el PP, señalando que ambos partidos han votado juntos casi el total (90%) de las políticas relacionadas con migración o medio ambiente en Bruselas. Mientras tanto, Sánchez —apodado irónicamente como ‘**Don Teflón’*** por The Times— sigue resistiendo ante una avalancha constante de titulares que erosionan su imagen ante los ojos del mundo.

Datos curiosos: Venezuela ocupa el primer lugar con una puntuación de 0,97 mientras Dinamarca cierra esta lista con un notable bajo score de apenas 0,01. A pesar del desplome generalizado en su calificación, España destaca aún en administración pública (0,04), aunque su legislativo roza lo habitual cuando se trata de abusos. Y entre rumores que giran alrededor del suegro de Sánchez y audios que implican a Cerdán admitiendo sus errores ante un juez… ¿será esto mera casualidad o simplemente otro episodio más dentro del guion tragicómico que caracteriza nuestra política?