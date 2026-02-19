Detienen a Andrés de Inglaterra por mala conducta en medio del escándalo Epstein

Esta mañana, seis vehículos no identificados y ocho agentes de paisano hicieron una entrada sorpresiva en Wood Farm, la discreta morada del ex príncipe Andrés en Sandringham, Norfolk. La detención, confirmada por la policía de Thames Valley, se produce tras una «evaluación exhaustiva» sobre su conexión con Jeffrey Epstein, el financiero pederasta que falleció en 2019. Andrés Mountbatten-Windsor, quien acaba de cumplir 66 años, se encuentra bajo custodia mientras se llevan a cabo registros en sus propiedades ubicadas en Berkshire y Norfolk.

El primer ministro Keir Starmer ha dejado claro que «nadie está por encima de la ley». Estas declaraciones, realizadas horas antes en la BBC, resaltan la creciente presión política sobre la monarquía. La detención revive las acusaciones que apuntan a que Andrés, ex enviado comercial británico, habría compartido información confidencial con Epstein, además de enfrentarse a denuncias de abusos sexuales que él ha negado. Todo esto evoca el acuerdo multimillonario alcanzado en 2022 con Virginia Giuffre, quien lo acusó de mantener relaciones forzadas cuando era menor.

Un escándalo que no cesa

Los vínculos entre Andrés y Epstein se remontan a varios años atrás. Recientemente, nuevos documentos desclasificados en EE.UU. han revelado vuelos en su jet privado y visitas a las mansiones del financiero. Como duque de York, disfrutó de privilegios singulares: la inteligencia británica había alertado a la reina Isabel II sobre sus contactos peligrosos, pero estas advertencias fueron desestimadas. Tras el escándalo, Carlos III le retiró títulos y funciones públicas en 2022, relegándolo primero a Royal Lodge y luego a Sandringham.

El historiador Andrew Lownie, en su obra Privilegiado, expone corruptelas financieras: según él, Andrés utilizó su posición oficial para llevar a cabo negocios oscuros en Kazajistán. En Londres, Buckingham ha prometido colaborar con las autoridades; sin embargo, los críticos opinan que esto podría ser una cortina de humo para proteger a las princesas Beatrice y Eugenia.

Repercusiones para la monarquía británica

Esta crisis ha eclipsado el reinado de Carlos III, quien ya enfrenta sus propios desafíos por problemas de salud. Las familias reales están divididas: por un lado están Guillermo de Gales y los Tindall, quienes abogan por acciones firmes; por otro lado, se encuentra el ala más protectora que defiende a las hijas de Andrés. Si prospera la investigación por «mala conducta en cargo público», podrían surgir implicaciones relacionadas con tráfico sexual o filtraciones indebidas. La opinión pública, impulsada por las redes sociales, exige transparencia: ¿proporcionará el palacio registros sobre las visitas? .

A continuación, un resumen con los hitos más relevantes:

Fecha Evento 2019 Muerte de Epstein en prisión 2022 Acuerdo con Giuffre; pérdida de títulos Feb 2026 Nuevos documentos; detención en Norfolk

Mientras tanto, Starmer reafirma la necesidad de igualdad ante la ley. Sin embargo, el duque parece estar convencido de su propia inocencia según expertos y no ha dimitido ni hecho declaraciones públicas. ¿Habrá consecuencias para la familia real? El subjefe policial, Oliver Wright, promete mantener informados a los medios.

Por cierto, es curioso que este arresto haya coincidido con su cumpleaños; los agentes incluso portaban un portátil policial durante la operación. Los vecinos de Sandringham quedaron sorprendidos ante esta caravana sigilosa. En definitiva, parece que Andrés, aislado y sin apoyo desde Buckingham, vive como un rey destronado dentro de su propia finca.