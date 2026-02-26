Zapatero también se reunía en El Pardo con Javier de Paz, el socialista directivo de Telefónica clave en la trama de Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero ha estado realizando encuentros discretos en el monte de El Pardo con Javier de Paz, alto directivo de Telefónica y figura esencial en la formación de Análisis Relevante SL, la empresa que está bajo investigación por blanqueo y fraude fiscal relacionado con Plus Ultra.

Esta información exclusiva, revelada por el periodista Alejandro Entrambasaguas en El Debate, muestra una imagen del 5 de noviembre de 2023 en el restaurante El Torreón, donde ambos compartieron un desayuno que se extendió por más de una hora, bajo la protección de un dispositivo de seguridad presidencial, en una zona sin cobertura telefónica.

La fotografía muestra a Zapatero y De Paz ocupando la mesa 56, solo tres días antes del arresto de Julio Martínez, un empresario crucial en esta red y administrador de Análisis Relevante.

En este encuentro, se dice que De Paz inquirió sobre «el negocio«, aludiendo a los informes estratégicos que supuestamente facturó la sociedad a Plus Ultra, ascendiendo a más de medio millón de euros, justo después del rescate aprobado por el Gobierno, que fue de 53 millones. La UDEF investiga si esos trabajos fueron genuinos o simplemente simulados, ya que fueron elaborados por Sergio Sánchez, exdirectivo de Telefónica, quien fue recomendado por De Paz.

No es la primera vez que se escucha hablar de Javier de Paz en los círculos del poder.

Su nombramiento como consejero de Telefónica se produjo en 2008, gracias a la intervención directa de Zapatero, y ha acumulado casi dos décadas en la multinacional, percibiendo un salario superior a los diez millones de euros anuales.

Su carrera política comenzó en las filas de las Juventudes Socialistas, y durante el primer mandato zapaterista estuvo al frente de Mercasa, entidad dependiente de la SEPI. En la actualidad ocupa el cargo de presidente en Movistar Plus+, siendo también una figura clave para Marc Murtra, director adjunto al presidente actual de la compañía.

Encuentros en la sombra y tramas venezolanas

Las conexiones se vuelven más complejas con la detención reciente de Julio Martínez, acusado por blanqueo. Según conversaciones filtradas, fue a petición directa de Zapatero que Martínez buscó terrenos edificables para invertir sin aparecer oficialmente en las transacciones. Él relataba a De Paz cómo el expresidente viajaba a Venezuela utilizando aviones pertenecientes a PDVSA, buscando «no dejar rastro«, combinando vuelos comerciales con trayectos privados para esquivar las listas públicas. Esto sugiere maniobras diseñadas para operar sin ser detectado en negocios poco claros.

La entidad conocida como Análisis Relevante, creada con el apoyo directo de De Paz, gestionó pagos desde Plus Ultra hacia las cuentas personales de Zapatero y sus hijas, quienes facturaron a través de su agencia llamada What the FAP. Por su parte, Sergio Sánchez, exjefe del CNI y socio del proyecto al 25%, niega haber tenido un papel activo y afirma recibir únicamente unos modestos 18.000 euros por sus informes, cifra notablemente inferior —36 veces menos— a lo que percibió la familia del expresidente. La sospecha que maneja la Fiscalía Anticorrupción apunta hacia posibles comisiones ilegales por su intermediación durante el rescate público.

Ramificaciones judiciales y políticas

La UDEF está llevando a cabo una investigación sobre los informes firmados por Zapatero pero elaborados por terceros, poniendo en duda su relevancia real para Plus Ultra. Entrambasaguas resalta que la reunión con Martínez tuvo lugar tan solo 72 horas antes del arresto del empresario, con un despliegue policial blindando el área y Patrimonio Nacional abriendo accesos restringidos para asegurar el evento. El próximo lunes, Zapatero deberá comparecer ante el Senado debido a varios escándalos relacionados con corrupción gubernamental.

Las posibles repercusiones incluyen acusaciones por simulación contractual y blanqueo, centrándose especialmente en si esos pagos ocultaban influencias durante el rescate. La implicación directa de Telefónica, una entidad con participación estatal, añade presión sobre figuras como De Paz y Sánchez, quienes han sido colocados estratégicamente en sus posiciones mediante redes socialistas.

Algunos detalles curiosos sobre este caso: De Paz propuso a Sánchez para realizar los informes pese a su rol dentro del CNI; además, se encontró un borrador relacionado con una comisión del 1% del rescate guardado en el ordenador personal de Martínez; las redes sociales vinculadas a la agencia dirigida por las hijas del expresidente cerraron justo durante momentos críticos, coincidiendo con su detención y las tensiones políticas con Trump respecto a Maduro.

Ahora, Zapatero se encuentra bajo observación no solo como un mediador habitual sino también como alguien involucrado en negocios que parecen más consultorías pero huelen fuertemente a favores provenientes del entorno venezolano.