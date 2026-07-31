Alejandro Fernández: «Cataluña necesita pasar página del nacionalismo y volver a liderar España»

Alejandro Fernández afronta el nuevo ciclo político convencido de que el Partido Popular está llamado a convertirse en la gran alternativa al nacionalismo y a la izquierda en Cataluña. Mientras las encuestas dibujan un escenario complejo, el líder popular asegura que el crecimiento experimentado por su formación en las últimas elecciones es solo el principio y lanza un mensaje claro a los catalanes: el PP quiere gobernar para devolver a Cataluña el liderazgo perdido. En esta entrevista con Periodista Digital, analiza el auge de Aliança Catalana, carga duramente contra Salvador Illa y explica por qué considera que el procés todavía no ha terminado.

Las últimas encuestas sitúan al PP lejos de poder disputar la victoria. ¿Qué tendría que pasar para que Alejandro Fernández diera la gran sorpresa en Cataluña?

En las últimas elecciones el Partido Popular protagonizó el mayor crecimiento de toda la política catalana, tanto en porcentaje de voto como en número de votos y escaños. Ese resultado demuestra que existe una base sólida sobre la que seguir creciendo y que cada vez más catalanes vuelven a confiar en nuestro proyecto. Nuestra vocación no es conformarnos con una mejora parcial, sino seguir ampliando ese apoyo hasta convertirnos en la gran alternativa al nacionalismo y a la izquierda. Estoy convencido de que, si seguimos trabajando con seriedad y explicando nuestras propuestas, muchos ciudadanos que hoy buscan un cambio encontrarán en el Partido Popular la opción más fiable para liderar Cataluña.

El ascenso de Aliança Catalana está marcando el debate político. ¿Cree que ese crecimiento perjudica al PP o evidencia que los catalanes reclaman un cambio de rumbo?

La experiencia nos demuestra que los fenómenos políticos nuevos deben analizarse siempre con respeto, como ocurrió en su momento con Ciudadanos o con Podemos, pero sin caer en la obsesión de hacer política en función de ellos. Nosotros tenemos que seguir nuestro propio camino y centrarnos en presentar propuestas útiles para los catalanes. Además, estoy convencido de que cuando el Partido Popular gobierne España y demuestre que las cosas pueden hacerse de otra manera, muchas de las razones que hoy llevan a algunos ciudadanos a apoyar otras opciones desaparecerán. Nuestro objetivo no es mirar constantemente a los demás partidos, sino convencer con hechos y con un proyecto sólido.

Si tras las elecciones el PP fuera decisivo para formar gobierno, ¿mantiene que nunca facilitará un Ejecutivo presidido por Salvador Illa?

Quien decidió levantar un cordón sanitario contra el Partido Popular fue Salvador Illa, siguiendo la estrategia que ya impulsó Pedro Sánchez. Esa decisión dejó muy claro quiénes son sus socios preferentes y cuál es su modelo de alianzas. Él mismo ha manifestado que sus aliados son la extrema izquierda y los partidos separatistas, por lo que esa posibilidad la ha descartado desde el principio. Por tanto, creo que esa pregunta debería dirigirse a él, porque fue quien cerró cualquier posibilidad de entendimiento con el Partido Popular.

¿Considera que el PSC está gobernando para todos los catalanes o sigue dependiendo de los partidos independentistas para mantenerse en el poder?

Es evidente que Salvador Illa gobierna completamente condicionado por los partidos separatistas. Basta observar las políticas que mantiene para comprobar que existe una continuidad respecto a muchas de las decisiones adoptadas durante los últimos años. Ahí están las embajadas, la promoción de determinadas estructuras nacionalistas, el incumplimiento de las sentencias lingüísticas o el respaldo a la amnistía. Todo ello demuestra que el PSC no está gobernando con independencia, sino sometido a los intereses de quienes hicieron del procés su principal proyecto político.

Muchos votantes constitucionalistas abandonaron Cataluña políticamente hace años. ¿Cómo piensa recuperarlos y convencerlos de que el PP vuelve a ser una alternativa real?

Las estrategias no se anuncian en una entrevista, sino que se ponen en práctica. Lo que sí puedo decir es que Cataluña necesita una alternativa distinta a quienes han gobernado durante los últimos cuarenta años, ya sean los nacionalistas o la izquierda. El Partido Popular representa un proyecto que nunca ha tenido la oportunidad de gobernar la Generalitat y que está basado en las mismas ideas que han permitido prosperar a muchos países europeos. Creo que esa posibilidad de abrir una etapa completamente distinta es suficientemente ilusionante para muchos ciudadanos que quieren recuperar la confianza en la política.

¿Cuál cree que será el gran tema que decidirá las próximas elecciones: la seguridad, la vivienda, la inmigración o la economía?

Sería un error pensar que existe un único asunto que decidirá las elecciones. Cada ciudadano tiene unas preocupaciones distintas según su realidad cotidiana. Para algunos la prioridad será la seguridad, para otros el acceso a la vivienda, para otros la inmigración o la situación económica. Precisamente por eso nuestro proyecto político no se limita a un solo tema, sino que pretende ofrecer soluciones para todas esas preocupaciones que hoy forman parte del día a día de los catalanes.

¿Qué lectura hace de unas encuestas que reflejan un fuerte desgaste de Junts y el independentismo tradicional?

Creo que los políticos deberíamos dedicar menos tiempo a comentar encuestas y más a explicar propuestas a la ciudadanía. Dicho esto, es evidente que existe una profunda decepción entre muchos votantes independentistas con los partidos que lideraron el procés. Hay muchas personas que sienten que fueron engañadas y que las promesas que se les hicieron nunca llegaron a cumplirse. Esa frustración ayuda a explicar buena parte de los cambios que estamos viendo actualmente en el panorama político catalán.

¿Aspira el PP catalán a liderar el espacio constitucionalista o da por hecho que seguirá compitiendo voto a voto con Vox?

Las últimas elecciones ya situaron al Partido Popular como la principal referencia del constitucionalismo en Cataluña. Yo siempre prefiero los resultados de las urnas a las previsiones de las encuestas. Partiendo de ese liderazgo, nuestro objetivo es seguir creciendo y ampliando la confianza de los catalanes. Además, la experiencia demuestra que el Partido Popular ha sabido superar muchas veces los pronósticos, incluso cuando algunos nos daban prácticamente por desaparecidos.

¿Está Cataluña más cerca de cerrar definitivamente la etapa del ‘procés’ o cree que el independentismo volverá a tensionar la política catalana en la próxima legislatura?

Siempre recuerdo una frase de Alejo Vidal-Quadras que decía que el nacionalismo jamás falla a su cita con la infamia. Creo que resume muy bien una realidad política que no conviene olvidar. Pensar que el nacionalismo va a abandonar sus objetivos o que puede ser apaciguado mediante concesiones es un error que ya hemos cometido demasiadas veces. Por eso considero que seguirá intentando impulsar el mismo proyecto político en el futuro y que será necesario seguir defendiéndose democráticamente de esa estrategia.

Si pudiera resumir en una sola promesa por la que pediría el voto a los catalanes, ¿cuál sería?

Más que hacer una promesa concreta, lo que diría es que el Partido Popular tiene un proyecto para que Cataluña vuelva a recuperar el liderazgo que tuvo durante décadas dentro de España. Hemos pasado de ser una comunidad referente en prosperidad y oportunidades a encabezar demasiados indicadores negativos, como la inseguridad ciudadana, el fracaso escolar o la ocupación ilegal. Nuestro compromiso es revertir esa situación y volver a hacer de Cataluña una tierra de oportunidades.

¿Qué error está cometiendo Salvador Illa que, a su juicio, puede acabar pasándole factura en las urnas?

El primero y más importante es haber faltado a su palabra. Se presentó a las elecciones asegurando que nunca gobernaría apoyándose en los partidos separatistas y hoy depende precisamente de ellos para mantenerse en el poder. Pero, además, detrás de un discurso moderado y unas formas amables existe una gestión que está dejando problemas muy graves en ámbitos esenciales como la educación, la sanidad, la vivienda o la seguridad ciudadana. Creo que los ciudadanos terminarán valorando los resultados por encima de la imagen.

Si hoy tuviera delante a un votante indeciso que nunca ha votado al Partido Popular, ¿qué le diría en un minuto para convencerle de que Alejandro Fernández merece presidir la Generalitat?

No me gusta pedir el voto hablando de mí mismo, sino explicando el proyecto que representa el Partido Popular. A cualquier catalán le diría que, si quiere vivir en ciudades y pueblos más seguros, garantizar una educación de calidad para sus hijos, acceder a una vivienda asequible, disponer de agua y energía a precios razonables, defender el bilingüismo y acabar definitivamente con la ocupación ilegal, encontrará en el Partido Popular el instrumento para conseguirlo. Y, sobre todo, le diría que nuestro objetivo es recuperar una Cataluña fuerte, líder y plenamente integrada en España y en Europa.