El Gobierno Sánchez fulmina a la modesta funcionaria de Seguridad Nacional que dijo la verdad sobre la invasión de Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta ha dejado secuelas que van más allá de las cifras récord y el aumento de la tensión diplomática con Marruecos. Ha habido una víctima política inesperada, la funcionaria encargada de la comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), destituida tras hacer públicos en la web oficial los primeros datos internos sobre la masiva llegada de inmigrantes a la ciudad autónoma, tal como informó El Confidencial.

La decisión tomada por Moncloa ha disparado las alarmas en pleno mes de agosto: el Gobierno alega “pérdida de confianza”, mientras que en la oposición se comenta que se trata de un castigo ejemplar hacia quien simplemente publicó lo que Interior ya conocía sobre la crisis migratoria de Ceuta.

Realidad detrás de la salida de la jefa de prensa del DSN

Según han señalado diversos medios, la Presidencia del Gobierno se deshizo de la responsable de comunicación del DSN después de que publicara en la web oficial un informe con los datos que Interior usaba en ese momento para monitorear la crisis migratoria en Ceuta. Dicho documento mencionaba una proyección de aproximadamente 49.000 personas que habrían cruzado de manera irregular hacia la ciudad autónoma en solo unas horas, a través del espigón y la playa del Tarajal.

El procedimiento de la destitución ha añadido más leña al fuego de la controversia:

La destitución se le comunicó por teléfono , estando ella de vacaciones.

, estando ella de vacaciones. Tuvo efecto inmediato , desde el 1 de agosto, y solo se le permitió acceder a su oficina para recoger sus pertenencias.

, desde el 1 de agosto, y solo se le permitió acceder a su oficina para recoger sus pertenencias. Poco después, el informe fue eliminado de la página del DSN y el Gobierno aclaró que no se trataba de una cifra oficial, sino de una estimación interna.

Fuentes del Gobierno han aclarado que la funcionaria mantiene su estatus como tal, pero ha perdido la posición clave que ocupaba dentro de la estructura de Seguridad Nacional, encargada de difundir alertas informativas y comunicados públicos de la dependencia. El mensaje que se transmite es contundente: en la gestión de crisis, la narrativa está controlada desde las altas esferas.

La crisis de Ceuta: cifras, narrativas y tensión en Moncloa

La situación migratoria en Ceuta ha sido calificada por diversos líderes políticos como uno de los retos más graves recientes para la integridad territorial de España. Decenas de miles de personas lograron acceder a la ciudad autónoma en cuestión de horas, mientras que la prensa internacional contabilizaba al menos 43 fallecidos. El Gobierno de Ceuta estima que entre 3.000 y 5.000 migrantes que ingresaron entre el 30 y 31 de julio podrían seguir aún en la ciudad.

En ese marco, la difusión de la cifra de 49.000 entradas por parte del DSN fue considerada en Moncloa como:

Un dato demasiado contundente para un contexto político en el que la crisis aún se desarrollaba.

para un contexto político en el que la crisis aún se desarrollaba. Una cifra que Interior prefería mantener en el ámbito interno hasta consolidar los registros necesarios y coordinar la comunicación con Exteriores y Defensa.

No se trataba solo de números. La oposición, con Vox Ceuta liderando las críticas, se refirió abiertamente a una “invasión” y acusó a Marruecos de atacar a España a través de la frontera, exigiendo incluso la dimisión de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Cada nueva cifra oficial o semioficial alimentaba este discurso, por lo que controlar los datos se convirtió en una prioridad política.

Transparencia, seguridad y control narrativo

El caso de la jefa de prensa del DSN plantea cuestionamientos complicados sobre el balance entre transparencia y seguridad:

¿Es correcto que un órgano como el DSN publique de inmediato la información que posee Interior durante una crisis, aunque se trate de estimaciones?

O, por el contrario, ¿debe ser el núcleo político de Moncloa quien decida cuándo y cómo se debe hacer pública esa información?

El Gobierno sostiene que la funcionaria rompió las normas de difusión de información interna y que el informe no estaba preparado para ser divulgado ante la opinión pública. La destitución se justifica dentro de un marco de “pérdida de confianza”, una formulación habitual en la administración que permite cambios sin entrar en detalles.

Sin embargo, otros análisis apuntan que:

La cifra publicada por el DSN reflejaba con precisión los datos que manejaba Interior, aunque estos fuesen provisionales.

La reacción del Gobierno parece más centrada en evitar que la narrativa pública definiera una magnitud de crisis difícil de gestionar políticamente, en un contexto de críticas internacionales a la gestión de la frontera sur de la Unión Europea.

Este episodio deja la impresión de que se ha sancionado a una funcionaria técnica por un problema que es esencialmente político: la falta de coordinación entre Interior, Defensa y Exteriores, reconocida como uno de los factores que profundizaron la crisis de Ceuta.