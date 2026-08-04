Paco Castañares hunde a Sánchez por irse a veranear tras la invasión de Ceuta: «Frivolidad y falta de respeto»

El histórico dirigente socialista Paco Castañares, exdiputado extremeño y conocido crítico del sanchismo, ha lanzado una dura crítica contra Pedro Sánchez por haberse marchado de vacaciones al Palacio de La Mareta en Lanzarote en plena crisis migratoria de Ceuta.

En el programa En boca de todos de Cuatro, el invitado no se mordió la lengua al calificar de “no tolerable” la decisión del presidente del Gobierno.

Castañares, que lleva años denunciando el alejamiento de Ferraz de la realidad de la calle, consideró que abandonar la gestión de una emergencia nacional de esta magnitud para disfrutar de unos días de descanso supone una “frivolidad y falta de respeto” hacia los ciudadanos de Ceuta, que viven una situación de colapso, miedo e indignación.

“Con todo el problema de la crisis migratoria sobre la mesa, el presidente ha hecho las maletas”, recordó el programa, y el exdirigente socialista sentenció que no es el momento de tomarse unas vacaciones.

El contexto es demoledor: miles de inmigrantes han entrado de forma masiva en la ciudad autónoma, se han recuperado decenas de cadáveres, los comercios permanecen cerrados y los vecinos se sienten abandonados. Sánchez realizó una visita breve a Ceuta, donde fue recibido con pitadas e insultos, y después se desplazó a Canarias para continuar con su agenda vacacional, incluyendo la publicación de una lista de canciones recomendadas.

Para Castañares, esta actitud refleja el mismo problema que lleva denunciando desde hace meses: un líder encerrado en su “búnker”, desconectado de lo que ocurre en la calle y más preocupado por su imagen y su descanso que por la defensa del territorio. El socialista extremeño, que ya había cargado contra el Comité Federal por convertirse en un “club de fans” de Sánchez, volvió a insistir en que el futuro del presidente “ya no existe” y que el partido necesita reaccionar.

Las palabras de Castañares, procedentes de un histórico del PSOE y no de la oposición, han tenido un impacto especial. En plena polémica por la gestión de Marlaska, las acusaciones de falta de avisos del CNI y el sentimiento de invasión que se vive en Ceuta, la crítica de un socialista de toda la vida refuerza la percepción de que incluso dentro del partido se considera inaceptable el comportamiento del presidente.

Castañares no solo criticó las vacaciones, sino también el último “tiktok” de Sánchez, al que calificó de fuera de lugar. Su mensaje es claro: en una situación de emergencia nacional, la frivolidad no tiene cabida y el respeto a los ciudadanos afectados debería ser prioritario.