¡El CNI y Marruecos avisaron a Sánchez de la invasión mora!

Ayer reflexionábamos sobre qué era más grave: que la Inteligencia no detectase ni pudiera tener conocimiento de este desplazamiento masivo hacia nuestras fronteras o que el Ejecutivo, habiendo recibido un informe del CNI, no hubiera hecho nada.

Hoy sabemos que lo sabían y no hicieron nada.

Quizá sea la opción menos mala, porque eso implica que todavía no han destruido el organismo de inteligencia, pero también es muy peligrosa, porque deja claro en manos de quién estamos: de unos ineptos y miserables que son incapaces de gestionar nada bien.

Ahora asoman la tesis de que en ningún momento se informó de la «magnitud» del asalto a la frontera. Vamos, que, como no dijeron que iban a pasar más de 50.000 personas, no vale.

Pero es que no hacía falta un informe de inteligencia para saber que un asalto masivo estaba al caer. No solo por la sentencia del Supremo y por la visita de Sánchez a Argelia. El presidente ceutí pasó días pidiendo ayuda al Gobierno central ante el aumento de personas cruzando la frontera.

Ahora ha salido Marruecos a decir que ellos también avisaron.

La respuesta de Sánchez y su cuadrilla: la nada.

Josué Cárdenas aborda este y otros asuntos de actualidad en la edición de verano del ‘24×7’ de este martes, 4 de agosto, junto a la locutora de radio Alicia Bódalo y al experto en comunicación Víctor Sánchez del Real.