Pillan al líder del PSOE en el parlamento manchego durmiendo como un tronco en el pleno y él dice que estaba mareado

Como un tronco. Roncando y todo.

Fernando Mora, presidente del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, echándose una cabezadita en su escaño de la cámara autonómica. Ocurrió durante el pleno de este jueves, cuando la sesión se reanudó tras un intervalo para el almuerzo. «Me recosté porque me mareaba», aseguró posteriormente en las redes sociales. Mora es el marido de la hermana de Emiliano García-Page, el presidente socialista de la región.

El dirigente socialista aprovechó un momento del pleno para echarse una siestecita con la mascarilla puesta para evitar un posible contagio del coronavirus. Marta Maroto, presidenta de Nuevas Generaciones del PP en Castilla-La Mancha, ha cargado contra el dirigente socialista en las redes sociales.

«Lo que es realmente difícil para la sociedad de Castilla-La Mancha es ver al presidente del Grupo Parlamentario Socialista Cortes durmiendo durante un pleno de la cámara en el que se debatían asuntos muy importantes para la sanidad y la economía de la región»

«Lo que es realmente difícil para la sociedad de Castilla-La Mancha es ver al presidente del Grupo Parlamentario Socialista Cortes durmiendo durante un pleno de la cámara en el que se debatían asuntos muy importantes para la sanidad y la economía de la región», ha señalado Maroto en un mensaje recogido en su perfil de Twitter.

Fernando Mora ha negado que se estuviera echando la siesta en mitad de un pleno. «Pues no estaba durmiendo amiga. Me recosté porque me mareaba», ha afirmado en un mensaje, también en Twitter, para contestar a la dirigente ‘popular’.

«No entiendo la actitud del PP»

El mismo Fernando Mora se ha mostrado este viernes muy crítico con el PP de Castilla-La Mancha, después de que los populares decidieran no sumarse al acuerdo por la reconstrucción de la región ante la crisis social y económica generada por el coronavirus. «Se me hace muy difícil entender la actitud del PP de Paco Núñez», ha afirmado Mora en alusión al líder del PP en la región.

«Cuando nuestra región necesita fuerza, apoyo, unión para encarar el futuro, nos encontramos con un PP distante, huidizo, incapaz de afrontar la realidad y proponer soluciones reales», ha criticado el dirigente del grupo parlamentario socialistas en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En un comunicado, ha destacado que el Gobierno autonómico de Page ha alcanzado un pacto con el PSOE y con Ciudadanos, así como con los agentes sociales y otras organizaciones, mientras que los únicos que no se han sumado al acuerdo son los ‘populares’.

A juicio del mandatario del PSOE, lo que necesita la sociedad de Castilla-La Mancha después del esfuerzo realizado y todo lo acontecido es «el acuerdo y el consenso para enfrentarnos unidos a la crisis social y económica» causada por la pandemia, recordando que el pacto asegura «ayudas en materia de autónomos y medidas en el ámbito sanitario y educativo, entre otras».