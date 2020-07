La TV3 carga contra Juan Marsé en el día de su muerte «porque no escribía en catalán»

La TV3 no pierde ocasión de recordar dos hechos tan fundamentales como repetitivos: para ellos, henchidos de nacionalismo casposo y rancio, solo hay una manera de ser catalán y dos, el gobierno de Mariano Rajoy cometió una insensatez cuando no aplicó el artículo 155 en la corporación de medios catalana.

Con motivo del fallecimiento de Juan Marsé, que tenía lugar este 19 de julio de 2020, la TV3 se dedicó a recordar en sus piezas que el barcelonés no escribía en catalán. Ni en la tumba el nacionalismo le perdonará tamaña afrenta.

Hay muchas cosas que decir sobre Juan Marsé, uno de los mejores escritores catalanes, pero en TV3 les da por hablar de que no escribía en catalán 🤦🏻‍♀️pic.twitter.com/zO2MIGTP9f — Sonia Sierra (@SoniaSierra02) July 19, 2020

Señalado por el nacionalismo catalán

En vida, su relación con el separatismo no le fue mucho mejor.

Precisamente este domingo, cuando muchos medios reflejaban su trayectoria y su obra, se recordaba que Marsé fue señalado por el nacionalismo por ser visto como un obstáculo para construir su Cataluña idílica

Fallece Juan Marse y en TV3 le dedican un homenaje en el que se preguntan que por qué no escribía sus obras en catalán. Es de enfermos eh. — Diego de Schouwer (@ddeschouw) July 19, 2020

Al fin y al cabo, como ha reflejado TV3, que optara por escribir en castellano cuando podría haberlo hecho en catalán le impide haber entrado por derecho propio en el Olimpo de la patria catalana.

«Yo no soy nacionalista y todas las banderas me repugnan. Con la de mi huerto me basta», había declarado en pleno ‘procès’ secesionista.

Y es que ni la TV3 ni la Cataluña oficial podían entender que no optara por el catalán pese a ser su lengua materna.

Reverte: El miserable ninguneo de los políticos nacionalistas a un escritor

Arturo Pérez-Reverte escribía lo siguiente en el diario ABC:

Marsé es la Barcelona de mediados del siglo XX de igual modo que Quevedo es el Madrid de los Austrias o Galdós el Madrid del XIX.

El autor de ‘Alatriste’ glosaba la figura del escritor barcelonés y recordaba «el miserable ninguneo» del nacionalismo a Marsé: