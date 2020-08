El ‘rellenito’ Kichi pasa de «comerse las estatuas de Colón… ¡en adobo!» a ‘merendarse’ la Avenida Juan Carlos I

José María González, Kichi, tiene un apetito incontrolable.

El alcalde de Cádiz, que recibió un épico troleo por animar al derribo en Andalucía de las estatuas de Cristóbal Colón y de “esclavistas españoles y andaluces”, ahora protagoniza una nueva disparatada propuesta.

El representante de Podemos quiere eliminar el nombre de la Avenida Juan Carlos I y, en su lugar, poner Avenida de la Sanidad Pública. Una solicitud que se debatirá en la Comisión de Nomenclátor, aunque será el Pleno municipal el que decidirá el cambio.

«La huida del Rey Emérito de España a otro país pone de manifiesto, una vez más, la extrema fragilidad de la institución monárquica, y por otro lado creemos que el enorme trabajo que han realizado y siguen desarrollando los profesionales sanitarios en esta crisis sanitaria provocada por el COVD-19 son razones más que suficientes para plantear este cambio de nomenclatura», señaló la portavoz del Gobierno Local, Ana Fernández.

«De esta forma, atenderemos esta demanda ciudadana al igual que se ha hecho con otras iniciativas en ocasiones anteriores», continúa la podemita, que cree «de justicia que esa avenida cambie de nombre pasando así a honrar a todos esos profesionales de la sanidad pública que se han dedicado con su esfuerzo, trabajo y tesón a salvar vidas».

Teresa Rodríguez, como era de esperar, secundó la propuesta de su marido a través de las redes sociales.

Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía (convergencia entre Podemos, IU, Anticapitalistas…), dijo que el Rey Emérito Juan Carlos primero tiene que ¡demostrar su presunción de inocencia! Unas palabras, que han provocado las mofas en redes sociales por su ignorancia sobre el sistema de Derecho de España.

Voracidad comunista

No es la primera vez que la pareja hace el hazmerreir por sus disparatadas propuestas.

Antes de querer ‘merendarse’ la Avenida Juan Carlos I, Teresa Rodríguez y su pareja José María González Santos ‘Kichi’ animaron al derribo en Andalucía de las estatuas de Cristóbal Colón y de “esclavistas españoles y andaluces”. Su propia forma de seguir los pasos del ‘Black Lives Matter’.

En respuesta a su propuesta de atacar estatuas, los usuarios de las redes sociales optaron por mostrar la otra cara de su ‘apetito’ por una justicia racial.

En este sentido, se han compartido imágenes de la pareja con visiblemente unos kilos de sobra. Una de las más virales fue acompañada con la frase: “Quieren comerse las estatuas de Cristóbal Colón, también”.

Un ‘meme’ que gustó al cantante José Manuel Soto, quien no resistió la tentación no solo de compartirlo, sino de sumar su propia aportación: “En abodo…”. Señaló para dar énfasis al presunto sobrepeso de la pareja.

Sin embargo, no fue el único en difundir el ‘meme’. El propio diputado de VOX, Hermann Tertsch aprovechó para compartir la imagen ya comentada por José Manuel Soto, aunque evitó sumar ninguna frase de cosecha propia.

¿Heridas abiertas?

Los señalamientos por el aumento de peso de ‘Kichi’ han sido comunes en los últimos días, lo que llevó a que el alcalde compartiera una reflexión sobre la ‘gordofobia’.

“Al comprar el pan, camino del Ayuntamiento, en el mercado... No falta nunca quien te diga, incluso antes de decirte hola, que hay que ver ‘lo gordo que te has puesto’. Las bromas siempre son sobre el mismo tema: la obesidad. Llevo unos días dándole vueltas a esta realidad y me siento obligado a posicionarme, porque haciéndolo quizás pueda ayudar a muchísima gente que seguro se siente reflejado ante esta situación, pero no dice nada. Sólo se aísla. Se calla. Mientras su inseguridad aumenta”, indicó el político.

Para el alcalde, “vivimos en una sociedad que margina, excluye, ridiculiza y maltrata a las personas con una característica física que difiera de lo impuesto, en este caso: la gordura”.

“Afortunadamente no lo llevo nada mal”, ha reconocido en su artículo. Aunque quizá se deba a que aún no había visto que se transformó en un ‘meme’ de moda.