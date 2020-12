El alcalde de Granada pide cuentas a Marlaska por llevar de tapadillo a cientos de inmigrantes a su ciudad

Ha querido ir de listo por la vida, pero le han pillado con el carrito del helado.

Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, creyó que nadie iba a percartase si cogía a unos cientos de inmigrantes irregulares llegados a Canarias y los metía en un avión rumbo a Granada.

Con lo que no contaba el titular ministerial es que alguien iba a grabar la escena y difundirla por redes sociales.

Y claro, cuando encima en Andalucía existe un triple cierre perimetral, el que afecta a la propia autonomía y luego por provincias y municipios, no iba a ser muy descabellado que alguien pusiera el grito en el cielo al ver pululando a unos subsaharianos como Pedro por su casa por las calles de una capital desierta a altas horas de la noche.

El primero en denunciar estos hechos ha sido el alcalde de la ciudad de La Alhambra. Luis Salvador, después de comprobar que los vídeos que circulaban por whatsapp no eran fruto de ningún montaje, ha salido a arremeter contra el ministro del Interior. No por el hecho en sí del traslado, sino por no haber comunicado siquiera la decisión a las autoridades del lugar de destino de esos inmigrantes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada.

En plena pandemia, con cierre perimetral entre municipios y toque de queda a las 22:00 para evitar la movilidad, nos encontramos ayer con vídeos que denuncian la llegada de inmigrantes al aeropuerto de Granada desde Canarias. Posición aquí 👇🏼👇🏼👇🏼 📻 https://t.co/42awvpwDq0 — Luis Salvador GRX 🇪🇸 (@LuisSalvador) December 8, 2020

Salvador asegura que no va a quedarse de brazos cruzados y su partido, Ciudadanos, va a ser contundente a la hora de exigir cuentas a Fernando Grande-Marlaska:

No parece muy normal que en una pandemia como la que estamos sufriendo en estos momentos el ministro Marlaska monte un vuelo y mande inmigrantes al interior de la Península. Algunos incluso llegaron a tomar algún autobús con destino a Granada o salieron a su libre albedrío para circular por toda la provincia de Granada, por toda Andalucía y por la Península. Incluso alguno de los inmigrantes aseveró que no les habían hecho las pruebas PCR. No parece normal que, en plena pandemia, el ministro Marlaska monte un vuelo de inmigrantes al interior de la Península, los suelte en Granada y los deje a su libre albedrío cuando estamos en una situación donde hay controles de movilidad entre las provincias, entre los municipios, cuando hay una exigencia de horarios que tiene que respetar la población. La respuesta que yo recibí por parte de la subdelegada del Gobierno es que estos inmigrantes venían en regla y que podían circular por donde quisieran. No me parece que sea normal la postura de ministro del Interior sin avisar a ninguna autoridad, sin avisar al Ayuntamiento de Granada ni avisar tampoco, seguramente, a la Junta de Andalucía. El ministro del Interior tendrá que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados y también elevaremos una queja desde el Ayuntamiento de Granada.

Un troll del Gobierno socialcomunista intentó acorralar al alcalde granadino aseverando que perfectamente él podría haber estado al tanto de la llegada de ese vuelo:

Un vuelo no llega de repente sin ser notificado al aeropuerto. Si el Gobierno negligentemente no hizo PCRs en orígen, ¿no podíais haber organizado un dispositivo para hacerlos vosotros a la llegada? Que el aeropuerto de Granada no es Barajas precisamente… — Camyu_ (@Camyu_) December 8, 2020

Sin embargo, Luis Salvador dejaba bien claro, al margen de darle una lección de geografía al susosidcho, que la competencia en materia aeroportuaria la tiene el Gobierno y no un Ayuntamiento: