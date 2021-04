Ayuso deja planchado a Ferreras en la vergonzosa emboscada de laSexta

Isabel Díaz Ayuso salió ilesa de la vergonzosa emboscada de laSexta y Antonio García Ferreras.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, lejos de dejarse intimidar, se adentró hasta el territorio hostil de ‘Al Rojo Vivo’ y se enfrentó con determinación a las trampas que intentó ponerle el presentador y una de sus tertulianas.

Desde el comienzo de la entrevista Ferreras buscó cómo incomodar a Díaz Ayuso. Como era predecible, su primer amago fue vinculándole con VOX y a un posible pacto con los representantes del partido de Santiago Abascal.

La candidata del Partido Popular solo tuvo que repetir lo que dijo claramente desde el día uno de la campaña: quiere gobernar sola. Sin embargo, advirtió que ya habrá tiempo de pensar en alianzas tras conocer los resultados del 4 de mayo.

El siguiente intento de comprometer a Díaz Ayuso fue chinchándole con Ciudadanos: «Ayer estuvo muy cariñosa con Rivera de la Cruz, como si quisiera que hiciera un Toni Cantó». Una vez más, el presentador no logró su objetivo.

Al ver que se iba quedando sin municiones, intentó sacar la artillería pesada.

Ferreras le mostró unas declaraciones de Inés Arrimadas afirmando que Villacís tiene el «botón nuclear» para una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid. Lejos de sacarla de sus casillas, le ofreció una oportunidad idónea para dejar a la izquierda y sus socios en silencio:

«Había una situación de inestabilidad en la Comunidad de Madrid. Yo tenía el poder y he preferido que sean los ciudadanos los que elijan después de las operaciones que vimos en Murcia y en Castilla y León».

A un desesperado Ferreras solo le quedó intentar ‘sacar petróleo’ de las posibles fisuras internas en el Partido Popular. Sin embargo, la candidata optó por no pronunciarse sobre la estrategia moderada de Pablo Casado al frente de la dirección de su partido y se limitó a decir que ella mantendrá su estilo.

“A mí me han tachado de todo, como de trumpista para que me acomplejara y no diera batallas». Un objetivo que no se logró, ya que advierte que se mantendrá “leal” a sus pensamientos y valores como ha venido haciendo.