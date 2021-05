Twitter se troncha con la bufonada de Fallarás en el mitin de Iglesias

Frases inconexas, gestos exagerados, miradas perdidas…

Cristina Fallarás fue una de las invitadas al mitin que Pablo Iglesias (Unidas Podemos) dio el 30 de abril de 2021 en Vallecas (Madrid) y lo cierto es que la intervención de la periodista fue más que surrealista.

Su discurso, de algo más de cinco minutos, no mantuvo una línea argumental mínimamente coherente.

La tertuliana pasaba de hablar sobre la cultura a decir que estaba mandando un mensaje a su hija o a contar sus peripecias para aprovechar el tiempo mientras trabajaba y que mandaba mensajes sobre la tabla de planchar o escribía mientras estaba en el cuarto de baño o en el borde de la bañera.

Y entre medias de esas confesiones personales se puso a recitar una poesía para defender la cultura sobre la información, a la que calificó de «basura»:

¿Sabéis lo que es la cultura? Es no tener tiempo y escribir piezas pequeñicas para tener tiempo de hacer la cena. La cultura es sentarse en el borde de la bañera y escribir en la tabla de la plancha como si te estuvieras duchando, porque no tienes ni un minuto.

El esperpéntico momento no pasó desapercibido para las redes sociales:

Buenas,permitirme una licencia,esto no es publicidad,es una una recomendación medica a la «Sra.» FALLARÁS. No se que te tomaste ayer,pero no era de buena calidad SEGURO Tomate un Cuesta de Las Liebres del 2015,mientras escribes en la tabla de planchar,eso es CULTURA y no lo tuyo.

— RAÚL MARTÍNEZ (@RMARTINL66) May 1, 2021