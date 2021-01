Fallarás, Bardem, Urbán y Pardo de Vera firman un manifiesto a favor de los terroristas de ETA presos

Un ‘dream team’ (entiéndanse las comillas) que es presentado como una «pléyade» de rostros «conocido en el ámbito y cultural de todo el Estado» que exigen el traslado al País Vasco de «los presos vascos», que es una manera de no querer nombrar a los terroristas de ETA aún encarcelados por sus delitos.

Entre los firmantes están el cofundador de Podemos Miguel Urbán, la polemista Cristina Fallarás, los actores Carlos Bardem y Willy Toledo, los tertulianos de Jesús Cintora (TVE) Javier Gallego ‘Crudo’ y Ana Pardo de Vera; o la politóloga chavista Arantxa Tirado.

Rostros conocidos del ámbito académico y cultural de todo el Estado exigen el traslado a Euskal Herria de los presos vascos https://t.co/0WcRxFwzg8 Firman el manifiesto Carlos Bardem, Federico Mayor Zaragoza, Abel Azcona, Montxo Armendariz, Arantxa Tirado, Nacho Vegas… pic.twitter.com/r3ENJKGcll — naiz: (@naiz_info) January 21, 2021

Nótese el uso de la terminología «presos vascos» en esa nueva retórica de que el fin de ETA no debe dejar ni vencedores ni vencidos. No han puesto el de ‘gudari’ (soldado vasco) no vaya a ser que eso fuera pasarse.

Todos ellos han reclamado al Gobierno del PSOE-Podemos que ponga fin a la política de alejamiento impuesta los «presos vascos».

“Presos vascos”. Ahí está todo. pic.twitter.com/6gmugTo1WX — Leyre Iglesias Velasco (@Leyre_Iglesias) January 21, 2021

Lo ‘mejorcito’ de cada casa

Estos son todos los firmantes: Isaac Rosa, Clara Serra, Javier Gallego ‘Crudo’, María San Miguel, Aitor Merino, Edurne Portela, Puy Oria, Montxo Armendariz, Sergi López, Daniel Guzmán, Cristina Fallarás, Abel Azcona, Jaime Pastor, Arantxa Tirado, Willy Toledo, Daniel Bernabé, Javier Lezaola, Rommy Arce, Marcos Roitman, Federico Mayor Zaragoza, Nuria Alabao, Nacho Vegas, Facu Díaz, Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma, Carlos Bardem, Aitor Gabilondo, Óscar Jaenada, Alfonso Zapico, Ana Pardo de Vera y Justa Montero.

«Acabo de suscribir este manifiesto para apoyar el traslado a Euskadi Herria de los presos vascos para acabar con la excepcionalidad penitenciaria. Y que se cumplan los principios de reinserción, resocialización y acabar con el dolor de las familias», decía muy feliz el cofundador de Podemos y ahora eurodiputado Miguel Urbán.

Se da la circunstancia que el firmar un manifiesto por parte de Urbán, que pertenece a Podemos, es algo puramente ornamental y de cara a la galería. El eurodiputado milita en un partido que es socio del Gobierno de coalición así que tiene hilo directo con el mismísimo vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, que seguro que recibe, comprende y apoya a los promotores del mencionado manifiesto.