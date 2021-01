Podemos, ERC, Torra y Puigdemont apoyarán un acto para el acercamiento de los presos de ETA

Los socios de Pedro Sánchez siguen apoyando abiertamente los intereses de los etarras.

El colectivo Sare convocó, para este sábado 9 de enero, más de 200 concentraciones en País Vasco y Navarra para solicitar el acercamiento de los presos de ETA.

Unos eventos que cuentan con el apoyo de Podemos, ERC, Bildu, PNV. Así como de los exlehendakaris Carlos Garaikoetxea y Juan José Ibarretxe y los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra.

Fue justamente el colectivo Sare quien ha anunciado este viernes 8 de enero que dichos partidos y los expresidentes autonómicos citados apoyan sus reivindicaciones etarras.

La agenda etarra comenzará por la mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde se celebrará un acto previo al que acudirán delegaciones de Bildu, Podemos, PNV, ERC, Junts per Catalunya y la CUP, así como de todos los sindicatos vascos.

Al menos, según las previsiones de los portavoces de Sare Begoña Atxa y Joseba Azkarraga (exconsejero de Justicia del Gobierno vasco).

Los eventos seguirá a las 17.30 horas y tendrán lugar concentraciones en más de 200 localidades vascas y navarras.

Los convocantes han destacado el apoyo de todos esos partidos así como el de los citados lehendakaris Garaikoetxea e Ibarretxe, que son habituales en todos los actos de esta plataforma, y los expresidentes Puigdemont y Torra.

Tradicionalmente Sare convoca en estas fechas una manifestación en Bilbao a favor de los derechos de los reclusos de ETA y con el acercamiento a cárceles vascas como principal reivindicación. Este año han apostado por este otro tipo de protesta por los protocolos por la pandemia del coronavirus.

Al igual que ocurrió en la convocatoria del año pasado, Podemos es el único partido nacional que apoya esta manifestación.

Las formaciones nacionalistas del País Vasco y Cataluña también respaldan en bloque esta iniciativa de Sare a favor de los derechos de los reos etarras.

El apoyo de Podemos y los nacionalistas contrasta con la postura de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que se están mostrando muy críticas con esta protesta. Así, la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) solicitó en diciembre a la Audiencia Nacional la prohibición de las concentraciones convocadas por la plataforma Sare.

La sumisión de Pedro Sánchez ante Bildu

Pedro Sánchez protagonizó el 16 de diciembre de 2020 un nuevo episodio de sumisión ante EH Bildu en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno volvió a demostrar su interés en mantener una relación cordial con el partido de Arnaldo Otegi, pese a sus constantes promesas de que nunca pactaría con los proetarras.

Durante la sesión de control al Gobierno, el líder del PSOE bajó la cabeza ante el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, y acabó pidiendo disculpas por no poder dedicarle más tiempo en su respuesta.

“Pido disculpas al portavoz de Bildu, el señor Matute, porque no he podido responder en su totalidad a la pregunta; se me ha ido el tiempo”, afirmó Sánchez ante los rostros que reían orgullosos desde la bancada del partido de extrema izquierda.

Tras contestar a Matute, que había preguntado al presidente sobre si la patronal CEOE “decide la política laboral del Gobierno”, Sánchez ha aprovechado el inicio de su siguiente respuesta al diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, que interpelaba sobre inmigración, para volver a dirigirse al portavoz proetarra y pedirle perdón por no contestarle de manera más amplia.

La sumisión de Pedro Sánchez ante EH Bildu recuerda a la que protagonizó a principios de septiembre de 2020, cuando acabó dando el pésame por el suicidio de un etarra en la prisión.