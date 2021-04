Reprimenda a Cristina Fallarás en Cuatro por comportarse como una auténtica ultra

Es sorprendente que en una cadena como Cuatro sigan llevando día sí y día también a una tipa como Cristina Fallarás.

Aunque después, se la escucha argumentar, y se comprende todo rápidamente. En Mediaset interesan mucho opiniones descabelladas de este estilo, porque generan polémica. Así que esa es la razón por la que la ultra de izquierdas de Cuatro al día tiene tanta presencia en el programa.

Vean lo sucedido este 5 de abril de 2021, porque fue tronchante. Fallarás vino a atacar a VOX -nada raro- acusándoles de ser ultraderecha, fascistas, y no se sabe cuántas cosas más, pero a cambio aseguró que en España no existe ultraizquierda: «Si me apuras, Podemos, es izquierda»…

Imagínense lo que ocurría teniendo enfrente a Cristina Cifuentes, Carlos Cuesta o el propio presentador, Joaquín Prat, que se quedaron en una suerte de mueca a caballo entre la risotada, la incredulidad y la bronca.

De una mezcla de todas ellas salió la reprimenda a Fallarás: