Ayuso: «La izquierda sigue sin asumir su derrota electoral: el ‘sanchismo’ está obsesionado con Madrid»

Isabel Díaz Ayuso ha respondido a la izquierda: desde la nueva jefa de la oposición madrileña, Mónica García, de Más Madrid, a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que en las últimas horas han criticado a la CAM y a su presidenta.

La socialista Armengol criticaba que los turistas británicos no vengan a sus islas por la incidencia acumulada de Madrid, haciendo responsable a Díaz Ayuso de una posible bajada en el turismo extranjero. La ‘popular’ no daba crédito. En una entrevista en ‘Espejo Público’, argumentaba: «Cuando vienen los turistas franceses, es mi culpa, si ahora no vienen los turistas británicos, también es mi culpa. La presidenta de Baleares debería fijarse en cómo tiene al comercio, la hostelería y las familias, que muchas han quedado arruinadas».

Ayuso ha arremetido contra la izquierda por reducir todo lo que significa y aporta Madrid al conjunto nacional a «cañas, toros y berberechos»:

«¿Pero qué se han creído que es Madrid? Reducen todo lo que hay aquí a cañas, toros y berberechos, y eso es un insulto para la sociedad madrileña, que madruga mucho, trabaja mucho, y es la primera economía. Pero luego aquí se les da la oportunidad a ir a un buen cine, un buen teatro, al comercio o a tomar una cerveza a un bar».

Para la presidenta electa de la CAM, la izquierda aún no ha asumido la derrota electoral del 4-M. «El ‘sanchismo’ está obsesionado con Madrid», resumía.

Ayuso insiste: «Dejen de criminalizar a la sociedad madrileña»

«Madrid genera expectación e ilusión. Llevo más de 20 entrevistas concedidas a medios internacionales», confesaba Ayuso a Susanna Griso. La del PP ha aprovechado su entrevista con ‘Espejo Público’ para insistir en su discurso en los últimos días: «Dejen de criminalizar a la sociedad madrileña», exige.

La ministra de Exteriores y otros miembros del Gobierno resumen lo que es Madrid en cañas, toros y borracheras y criminalizan a la sociedad madrileña, demostrando su falta de respeto pero también su falta de aceptación de los resultados electorales. La sociedad madrileña es mucho más que todo esto