Ayuso destroza a Mónica García por su respaldo al régimen de Cuba: “Sus líderes se han lucrado de dictaduras”

Isabel Díaz Ayuso destrozó a Mónica García por el respaldo de Más País al régimen de Cuba.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dio la oportunidad a la líder de Más Madrid y a la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, de condenar la represión del régimen de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, las representantes de los partidos de extrema izquierda evitaron atacar a la dictadura tan cercana a las fundadores y líderes de su partido.

Ante el silencio cómplice, Ayuso comenzó su embestida con una contundente pregunta:

“¿Estamos con la democracia, con la libertad, o con las dictaduras? Me gustaría saber si Podemos condena la dictadura en Cuba, si saben cuántos cubanos viven en Madrid. Si le parece que lo de Cuba no es una dictadura, ¿qué es entonces?”.

A lo que agregó: “quieren controlar a los ciudadanos llevándoles a la igualdad en la miseria”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó para dejar claro por qué desde Más Madrid y Podemos rechazan condenar el régimen criminal de Cuba.

“No condenan ningún tipo de dictadura. Se trata de que la gente deje de ser pobre, que tenga oportunidades, que tenga empleo, que tenga unos servicios sanitarios a los que acudir y, cuando esto no sucede, como está ocurriendo estos días en Cuba y la gente sale a la calle, no sea apaleada y arrestada por el Gobierno que lleva la misma ideología de los que se sientan en la bancada de enfrente. ¿Condenan o no las dictaduras? Porque todas las que quedan en el mundo son de su ideología. No lo hacen porque quieren la igualdad en la pobreza, la igualdad en la miseria y en el hambre”.