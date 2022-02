Etarra con 15 asesinatos y en la calle con el tercer grado: primera afrenta del Gobierno Vasco en cuanto ha podido

La expectación estaba puesta en qué haría el departamento de Prisiones del Gobierno Vasco cuando pudiesen meter mano en la competencia penitenciaria recién transferida. El día 27 de febrero se conoció la respuesta, ya son ocho reos a los que se le han concedido el tercer grado, es decir, que solo pisarán la cárcel en horario nocturno para dormir.

La respuesta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo no se ha hecho esperar, y solicitaran el 28 de febrero a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se involucre y juzgue si se cumple con los requisitos, que para las autoridades vascas está claro, se da en todos los perfiles y justifica este cambio en el régimen penitenciario de los reos.

De acuerdo a la información de la periodista Isabel Vega para el diario ABC:

Los crímenes perpetrados por Fiti se engloban entre 1987 y 1988. El primero de ellos, fue un atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza que dejó un total de once víctimas asesinadas, la mayoría menores de edad, poco después también cometería un atentado contra un autobús en la capital zaragozana, que se cobró dos vidas.

El último atentado por el que resultó sentenciado el terrorista fue en 1988, fue frente a la Dirección General de la Guardia Civil en la capital, Madrid, atentado en el que mediante un coche bomba, mató a un hombre adulto y un niño de dos años. Se estima que su carrera en ETA se traduce en 200 heridos y por lo menos la autoría de 15 asesinatos.

Con su edad, 75 años, la Administración entiende que se cumplen los requisitos necesarios para obtener el ansiado tercer grado: se ha mostrado arrepentido y se considera creíble y además se ha desvinculado del grupo terrorista ETA. Además aseguran que comenzó a pagar su responsabilidad civil y que se habría comprometido a continuar haciéndolo.

Lo que no está claro ni se comenta en ningún momento es la participación de la Justicia en la investigación para esclarecer los 300 crímenes etarras que aún están pendientes de ser investigados y juzgados, pero sobre eso mantienen un silencio sepulcral.

En una entrevista para ‘El Correo’ la consejera vasca Beatriz Artolazabal zanjaba sobre este asunto:

«La ley penitenciaria no exige que colaboren. Me encantaría que lo hicieran, porque ahí hay aún mucho dolor, pero no es algo que se pueda exigir».