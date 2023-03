Ayuso restriega a Mónica García su fracaso: «¿Cuántas personas hay en huelga? ¿Once? Menudo éxito tienen sus convocatorias»

En el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid del 9 de marzo de 2023 la lideresa de Más País, Mónica García, criticó a la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso sus ironías sobre la Ley Trans. La lideresa del PP de Madrid aseguró que ahora sus consejeros Enrique Osorio y Enrique López podrían pasar a llamarse Enriqueta.

«Usted es Arévalo haciendo chistes de mariquitas», arrancó García. «Su chistecito de Enrique o Enriqueta está al nivel de cualquier matón que hace bullyng en el patio del colegio. Le va a perseguir como lo de las peras y las manzanas a Ana Botella. Rectifique para que no se dé vergüenza ajena», añadió. «Cada insulto es un voto. La libertad ha cambiado de bando», remató.

Isabel Díaz Ayuso respondió a García desmontando algunas de las campañas de la lideresa de la oposición:

Pasó a enumerar en ese momento las políticas de la Comunidad de Madrid: «la clave es la conciliación y por eso nosotros ayudamos a las familias en su conjunto. Estamos promoviendo que los colegios se abran al final del verano, porque se hace muy largo el verano».

La presidenta de la Comunidad también señaló a la mujer que dirige la oposición contra ella cuál es su estrategia para lucirse:

«Su problema es que vive de criticarme pero no reflexiona ninguna de sus críticas. ¿Qué hace? graba un vídeo criticándome y luego viene aquí y me insulta tres minutos. Lo último suyo es legislar en base a sentimientos. Los únicos que manoseando los derechos de los trans son ustedes. Dígame si no es ridículo que usted pueda salir de aquí y ser el señor García. Va contra la mujer y empuja a muchas adolescentes a procesos que van a arrastrar toda su vida. Usted siga por su camino, bailando por los tejados»