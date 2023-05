Begoña Villacís deja KO a Sotomayor (Podemos): «Feminista de pacotilla y comunista de chalet»

Begoña Villacís dejó KO a Roberto Sotomayor en solo un minuto.

En el debate transmitido por Telemadrid, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid cargó contra el candidato de Podemos por pedir el voto para Alejandra Jacinto (también de Podemos) en las elecciones autonómicas.

La representante de Ciudadanos le recordó al político de extrema izquierda que Jacinto es «mujer violenta» por haber participado en un escrache contra ella cuando estaba embarazada y poniendo en peligro la salud del feto.

“Esta mujer violenta me hizo hace cuatro años un escrache cuando estaba embarazada de nueve meses. Y yo no lo voy a olvidar en mi vida. Además, llevo cuatro años esperando encontrarme con alguien de Podemos porque creo que llegáis tarde a pedirme perdón”, indicó la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid.

Y precisó: “En ese escrache hubo gente, compañeros suyos [de Sotomayor] que se me tiraban al suelo para que yo me cayera de bruces encima de mi tripa. Eso es lo que hacen ellos. Esta gente que habla de derechos humanos, son gente violenta y de los que no he escuchado una palabra de disculpas”.

Visiblemente incómodo, Sotomayor se tocaba la cara y respiraba profundo. Momento que aprovechó Villacís para soltar: «Demuestra que eres un feminista y pídeme perdón. No te lo pido, te lo exijo».

Ante el silencio del político de la extrema izquierda, la candidata de Ciudadanos le mandó a la lona junto a su partido: “Sé que no lo vas a hacer porque sois feministas de pacotilla, comunistas de chalet y revolucionarios sin revolución».

“No eres nadie”

El candidato de Podemos salió trasquilado después de que amenazó a Ana Rosa Quintana como parte de su campaña electoral. En concreto, aseguró que quitará la Medalla de Honor de Madrid entregada a la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ por parte del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Como es habitual desde el partido de extrema izquierda, se busca atacar y silenciar a todos los periodistas y medios incómodos para sus intereses. En distintas campaña de Podemos se ha buscado insultar y desprestigiar a la periodista de Telecinco para intentar rascar un puñado de votos.

Ahora el turno fue de Sotomayor, quien indicó en sus redes: “Mis dos primeras medidas serán: Autobuses gratis y quitarle la medalla a esta periodista corrupta”.

Mis dos primeras medidas serán: ✅ Autobuses gratis.

✅ Quitarle la medalla a esta periodista corrupta. https://t.co/KhnSBIkSWZ — Roberto Sotomayor 🔻 (@RbSotomayor) May 15, 2023

Unas palabras que le costaron un duro repaso por parte de Begoña Villacís, quien no dejó pasar la oportunidad para vapulearle en redes.

“Tú no vas a quitar ninguna medalla del Ayuntamiento porque no eres nadie para hacerlo. Y pide perdón a los madrileños por insultar a los vecinos de un barrio”, le recordó la vicealcaldesa de Madrid.