¡Qué jeta! El líder del PSOE en Badajoz, enfangado por el ‘caso David Sánchez’, alega ahora que él no se hizo diputado buscando el aforamiento

Ni él se cree sus propias explicaciones.

Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Badajoz, ya no sabe cómo salir airoso del ‘caso David Sánchez‘.

Su estrategia fue, cuando el escándalo estalló en su máxima dimensión, pasar de ser presidente de la Diputación de Badajoz para ser diputado del Parlamento de Extremadura y, por tanto, conseguir el aforamiento.

Obviamente, el objetivo a perseguir era que la jueza Beatriz Biedma tuviese que dejar la causa refente a él y que la misma fuese vista por el Tribunal Superior de Justicia.

La cuestión es que desde el primer momento se vio su paso a la Cámara regional como un movimiento más que sospechoso y el propio TSJ de Extremadura resolvió que, si bien Gallardo podía seguir como diputado, el aforamiento no era tenido como válido, teniendo que regresar la causa al juzgado de Biedma.

Conocida la noticia, Gallardo hizo público un vídeo en el que ofreció unas explicaciones muy al estilo de Yolanda Díaz:

Yo dije que no entraba en la Asamblea de Extremadura para aforarme, sino para confrontar políticas. Y, por lo tanto, he tomado la decisión personal, en contra de incluso la opinión de mi abogado, de no recurrir a esta decisión. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque soy coherente, porque tengo principios y porque siempre he dicho lo que sigo manteniendo.

Añadió no temer por el juzgado que le pueda tocar en suerte, pero rápidamente se notó su contrariedad por la decisión de TSJ:

Y es que me da lo mismo el juzgado que me juzgue, porque no creo que haya jueces buenos y jueces malos o juzgados malos y otros mejores. No. Simplemente, al acceder a la Asamblea de Extremadura, entendíamos, entienda así el Estatuto de Autonomía, que tiene que ser el TSJ, el TSJ decide en una decisión un poco sorprendente que puedo tener, la condición de diputado, pero no la de aforado y, por lo tanto, devuelve la causa. Y yo no voy a recurrir y no lo hago, como decía, por coherencia, por responsabilidad y por principio.

Y finalizó haciendo un alegato de su inocencia, asegurando que irá con la cabeza muy alta: