Madrid invierte 50 millones en un nuevo Centro de Información del Transporte para revolucionar la movilidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha anunciado este sábado la creación de un nuevo Centro de Información del Transporte con una inversión de 50 millones de euros, en el acto del 40 aniversario del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) que se ha celebrado en la Real Casa de Correos. Este nuevo recurso, que se ubicará en la sede del CRTM de la capital, coordinará a más de 40 operadores y mejorará la movilidad de millones de ciudadanos al proporcionar una mayor respuesta ante incidencias y ofreciendo notificaciones en tiempo real al usuario.

“Han sido cuatro décadas de éxito, gracias a un gran equipo que nos ha ofrecido por tanto uno de los mejores transportes públicos del mundo, moderno, seguro, rápido y que ha pensado siempre en las necesidades de sus usuarios y en conectar cada barrio, cada municipio y facilitar la vida de millones de personas”, ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico.

Entre los hitos que forman parte de la historia del CRTM, destacan la implantación del Abono Transporte (TTP) en 1986, que supuso la integración tarifaria y permitió por primera vez acceder con un solo título a todos los modos de transporte, y la concepción del modelo de intercambiador, infraestructura subterránea ligada a la intermodalidad que es pionera en el mundo. La presidenta también ha elogiado la excelencia de sus profesionales para afrontar los grandes avances que han permitido que la Comunidad de Madrid sea hoy por hoy un referente de movilidad a nivel internacional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha entregado los reconocimientos a las personas e instituciones que han contribuido de manera decisiva al desarrollo, la promoción y la consolidación del transporte público en la región a lo largo de sus cuatro décadas de vida. Estas seis distinciones han correspondido a las personas e instituciones que han contribuido de manera decisiva al desarrollo, la promoción y la consolidación del transporte público en la región en estos 40 años de vida.

En primer lugar, y en representación de los 179 Ayuntamientos que forman parte del CRTM, han sido galardonados los consistorios de Madrid y Aranjuez por ser los primeros en adherirse a este organismo, sentando las bases de un modelo de gestión coordinada e integradora.

Por su parte, el programa Madrid Directo de Telemadrid ha sido premiado por su labor en la divulgación y el fomento del transporte público, a través de reportajes y coberturas acercando a la audiencia tanto los grandes proyectos como las pequeñas mejoras que impactan directamente en el día a día de los ciudadanos.

Otro de los galardones ha recaído en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por la investigación y transferencia del conocimiento relacionada con este ámbito, desarrollada mediante distintos convenios de colaboración con el Ejecutivo madrileño.

Asimismo, ha sido reconocido, a título póstumo, Óscar Moral de CERMI, en reconocimiento a su incansable trabajo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de la accesibilidad universal en el transporte público. Por último, Joaquín Leguina ha sido galardonado por ser el impulsor y creador de esta institución durante su mandato como presidente del Gobierno autonómico.

40 años del Consorcio en cifras

En este periodo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha alcanzado un récord histórico de viajeros, con más de 1.722 millones de usuarios, lo que supone un incremento del 84% respecto a los 935 registrados en 1986. El medio más utilizado por los ciudadanos ha sido el Metro, que superó los 715 millones de viajes el año pasado, seguido por la EMT, con 476. En tercer lugar, se sitúan los autobuses interurbanos y urbanos, que alcanzaron su máximo en la serie histórica con más de 307 millones de viajeros; Metro Ligero, con 18,9 millones de usuarios, y el TFM, con 8,4.

Además, la red de vehículos interurbanos recorre 22.400 kilómetros al año y transporta diariamente a más de un millón de personas. El 100% de la flota, compuesta por más de 4.000 autocares, es totalmente accesible.

Actualmente, más del 92% de los viajes se realizan con el Abono Transporte personal o la tarjeta Multi. Solo el 3% hace uso de los billetes sencillos, lo que supone aproximadamente 180.000 accesos cada día laborable