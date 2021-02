Ana Rosa (T5) rompe una lanza por la Princesa Leonor y también Fortes (TVE), aunque enseguida se ‘caga’

Ha entrado Ana Rosa Quintana al tema Leonor este 11 de febrero de 2021.

No había otra, porque el asunto trasciende de la crónica rosa y tiene connotaciones políticas.

No sólo por la inmundicia de RTVE, rotulando “se va de España, como su abuelo”, sino por la reacción histérica de podemitas y socialistas, apuntados al republicanismo barato.

La Casa Real ha emitido un comunicado oficial que la princesa Leonor cursará el programa académico de Bachillerato International en la institución educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic Collage de Gales, Reino Unido.

La Princesa de Asturias tiene que empezar a pensar en su formación y esto ha hecho que pensar a Ana Rosa:

Tras esto, Joaquín Prat le ha recordado que probablemente tenga que seguir los pasos de su padre Felipe VI:

A lo que ha añadido:

«Tiene que pasar por San Javier, por la academia de Zaragoza y no sabemos si tiene que hacer la travesía con Juan Sebastián Elcano».

Algo que ha hecho pensar a Ana Rosa, pensando en que Leonor realmente tiene un futuro muy organizado:

Además, la presentadora declaraba que espera que al menor la niña tenga la posibilidad de hacerse reina de España tras estos esfuerzos:

En este asunto y fieles a sus inclinaciones, no han tardado unos cuantos del PSOE -incluido naturalmente Xabier Fortes– en ponerse a favor de viento, en cuanto se ha enterado de que la dirección de RTVE ponía en la calle a los supuestos autores y responsables del rotulo ofensivo.

A través de su cuenta de Twitter, el presentador de ‘La noche en 24 horas’ en el Canal 24 horas), escribió este 10 de febrero, antes de borrar asustado el tuit:

Pasados unos minutos ha escrito un segundo tuit, empezando a meterse el rabo entre las piernas:

«Por concluir, la Princesa Leonor tiene 15 años, no se le puede mezclar en un rótulo informativo con los ‘episodios’ de su abuelo por ir a estudiar al extranjero, algo que además no decide ella. Es inaceptable y RTVE estaba obligada a reaccionar. Eso sí, relevos no son despidos».