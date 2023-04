Juan Luis Galiacho revela el verdadero papel de Victoria Federica en los planes financieros de su abuelo

Desde hace semanas se viene especulando con la posible salida de Victoria Federica de Marichalar y Borbón de España. La mala relación con su madre la Infanta Elena es, según algunos medios, el motivo que habría alegado la hija de Juan Carlos I para que su hija siguiera el mismo camino que su hermano Froilán que desde hace semanas está instalado, como su abuelo, en Abu Dabi donde gracias a las influencias del Rey Emérito se ha colocado en un petrolera estatal.

Según el periodista Juan Luis Galiacho el futuro en el extranjero de la inlfuencer royal escondería otros motivos más complejos, la reorganización del patrimonio personal de su abuelo Juan Carlos de Borbón:

«Don Juan Carlos se encuentra muy fuerte de salud. El tratamiento antiedad del doctor Manuel Sánchez de Barcelona que va a verle a Abu Dabi está funcionando. Pero esto no es óbice para que él sepa que tiene que reestructurar de una vez por toda su fortuna. Por una vez se están haciendo bien las cosas para sus intereses. No es un totum revolutum si no que gracias a sus asesores fiscales parace que está reorganizando su millonaria herencia y a quién va ir a parar. Sabemos que sus dos hijas van a recibir ese dinero, en donaciones. Cristina lo tiene muy bien porque no tributa en España, vive en Suiza. Elena sí tiene residencia fiscal en España. Pero sí sus dos hijos, Froilán ya se encuentra en Abu Dabi, y como previsiblemente hará Victoria Federica, el abuelo puede hacer una donación a los nietos y doña Elena ser la administradora».

«Cuando se habla de Victoria Federica de si se va o no de España, hay algo más que una simple discusión con su madre. Detrás está el hecho de que habrá reordenar la fortuna del abuelo. Doña Elena lo tendría difícil porque estaría controlada por el Fisco, pero los nietos si residen fuera, no. Sabemos que el Rey Felipe VI por ahora ha dicho que no, pero eso es sólo testimonial porque hasta que se produzca la muerte de Juan Carlos I no se sabrá», añade el periodista en su conversación con ‘La sala VIP de PD’.