PSOE y Podemos anuncian su ‘gran donación’ contra el coronavirus: menos del 2% de las últimas «migajas» de Amancio Ortega

El PSOE y Podemos han anunciado con platillos y bombos su gran donación en la lucha contra el coronavirus. Los socialistas y comunistas anunciaron que, junto a JxCat, Partido Regionalista Cántabro y Foro Asturias, donarán el extra que reciben para compensar los gastos de desplazamiento y alojamiento que conlleva acudir a los plenos en la capital española. En este sentido, darán hasta un máximo de 2.000 euros, lo que supondrá una ‘gran donación’ de 1.140.000 euros de la mano de los ‘progres’.

Irónicamente, el gesto del que presumen socialistas y comunistas equivale a menos del 2 por ciento de la última donación realizada por Amancio Ortega de 65 millones de euros en material sanitario. Sí, el empresario que es duramente criticado por estos partidos de izquierdas que han calificado de “migajas” las ayudas entregadas por el fundador de Inditex al sector de la salud pública (tanto antes como durante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus).

La decisión del PSOE y Podemos, entre otros partidos, se produce justamente después de la ola de críticas generada en las redes sociales por recibir una partida presupuestaria que no necesitaban debido al confinamiento del estado de alarma. No en vano, Joaquín Pat, en ‘Cuatro al día’, se enfadó al descubrir que los políticos siguen cobrando dietas y desplazamientos, por lo que afirmó: “Las dietas de los diputados ascienden a 1.120.500 euros y no se les ha descontado a pesar de estar en cuarentena. Imaginad las mascarillas que se pueden comprar con ese dinero. ¿No se os cae la cara de vergüenza?»

En este sentido, los socialistas y comunistas buscarían evitar una vergüenza más frente a una población española que está cansada de sus ineptitudes para gestionar la crisis por el coronavirus. Un ‘sacrificio’ para sus bolsillo que no sólo tardó en llegar y que necesitó de un empujoncito de la presión social, sino que además resultan verdaderas “migajas” en comparación con las cifras de dinero que Amancio Ortega está inyectando en la salud pública para combatir al COVID-19.

Generosidad privada

Amancio Ortega está hundiendo con su generosidad al PSOE y Podemos. El fundador de Inditex logró, en un plazo de 48 horas, traer a España una dotación sanitaria de 300.000 mascarillas quirúrgicas y 75.000 equipos individuales de protección. Por otra parte, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen trabados en la burocracia y en aquellos detalles estériles sobre si expropiar o no a la empresa privada.

La compañía ya anunció que pone a disposición del Gobierno toda su capacidad logística, de aprovisionamiento y de gestión comercial, sobe todo desde China. Hasta el momento, el gobierno socialcomunista no ha querido aceptar el ofrecimiento. Al contrario, se están usando a sus representantes de segunda línea como son Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique para atacar al fundador de Inditex por su forma de tributar.

Amancio Ortega ha conseguido más en 48 horas que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en más de un mes meses. Almacén de Arteixo, lleno de mascarillas, batas, gel y sobre todo Respiradores. Que para el que no los conozca, cuestan 10.000 € cada uno. pic.twitter.com/FctS60RJNa

— Antonio🇪🇸♿ (@novomedinilla) March 21, 2020

Con el gobierno ya ‘en bragas’ por su falta de capacidad de reacción, Inditex tiene que dar un paso más allá para garantizar un suministro que no están siendo capaces de entregar los socialistas y comunistas. En este sentido, la multinacional aseguró que realizará al menos un envío semanal del material que se compre directamente.

En concreto, la firma está trabajando para traer el material que las autoridades sanitarias españolas han señalado como más urgentes, como máscaras, guantes, gafas protectoras, gorros, calzas y protectores faciales. Un compromiso con la sociedad española que llevó a que Amancio Ortega, esté siendo propuesto para el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.