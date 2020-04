Las palabras ‘boomerang’ de Pablo Iglesias que le explotan 6 años después: «En política no se pide perdón, se dimite»

Pablo Iglesia recibió el duro golpe de sus propias palabras.

En mayo de 2014, el fundador de Podemos estaba lejos de entrar al Gobierno o de poder presumir del jardín de su lujoso chalet. Era una época donde aún vendía el ‘humo’ de ser el defensor de la clase obrera y que nunca abandonaría Vallecas. Mucho ha llovido, pero sus palabras y promesas no han sido olvidadas.

Justamente, en las últimas horas han regresado como un boomerang las palabras que dijo el 18 de mayo de 2014. Exactamente, indicó que “en política no se pide perdón, en política se dimite”. Una lección moral que no se ha aplicado. A pesar de que el pasado 23 de abril de 2020 pidió abiertamente disculpas por los errores cometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Al mejor estilo de Stalin, el fundador de Podemos buscó en medio de una rueda de prensa de Moncloa la aproximación a los niños con finalidad política. “Quiero dirigirme a los niños y niñas que nos estáis viendo. Yo sé que seguir una comparecencia del Gobierno en la Moncloa puede ser un poco aburrido, pero sé que muchos y muchas estáis con vuestros padres y familias”.

A pesar de que el Gobierno ha demostrado lo difícil que le está resultado reconocer que sus fallos han agravado el impacto del coronavirus en España, Iglesias ha dedicado tiempo a pedir el perdón de los niños.

“Hoy hablamos de vosotras y vosotros, y lo primero que quiero es pedíos disculpas porque es verdad que los últimos días y en las últimas horas en el Gobierno, no hemos sido todo lo claro que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias”, indicó en un tono de ‘Barrio Sésamo’.

“Quiero que entendáis que, cuando hay que tomar decisiones que son muy difíciles, a veces nosotros podemos hacer mal las cosas. Y por eso les estamos pidiendo perdón”, agregó.

Sin embargo, los españoles le exigen que, si tiene coherencia y palabra, debería cumplir con aquello que exigía a otros políticos que ostentaban el Gobierno en 2014. Por eso, le están exigiendo al vicepresidente segundo que haga menos demagogia paternalista y que dimita.

Defensa de los hijos

Conscientes del interés común en la extrema izquierda de llegar hasta el pensamiento de los más jóvenes, los padres españoles ‘sacaron las uñas’ para defender a sus hijos. Por ejemplo, la periodista Cristina Seguí afirmó en las redes sociales: “Intenta ponerle una mano encima a mi hijo, psicópata”.

Sin embargo, no ha sido la única en demostrar su indignación.

Jorge Bustos, Jefe de Opinión de El Mundo, publicó en sus redes sociales que “Pablo Iglesias renuncia ya a la audiencia adulta y se dirige abiertamente a los niños y las niñas. Es un gesto que le honra. Mejor asumir ya el target de edad de tu mercancía”.

A sus críticas se sumó el diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, afirmó que: “Una cosa Pablo Iglesias. NO estás autorizado a dirigirte a mis hijos directamente sin permiso de sus padres. Por si no lo tienes claro. Acabas de hacerlo en una rueda de prensa. Repito, NO tienes autorización para hacerlo”.

