Pedro Sánchez no mantiene su palabra ni 24 horas: margina a VOX tras pedir a la oposición «arrimar el hombro»

24 horas. Eso tardó Pedro Sánchez en romper con su palabra.

El líder del PSOE solicitó a la oposición, el lunes 31 de agosto, “arrimar el hombro” por encima de las “ideologías contrarias al Gobierno de turno”.

Sin embargo, en pocas horas ignoró su discurso y marginó a VOX de las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

«VOX es un partido político que ha expresado públicamente que no está dispuesto a acudir a ninguna reunión ni a hablar con este Gobierno, probablemente porque no tiene nada que aportar a la construcción de este país. Por lo tanto, aquellas formaciones que se han excluido no participarán en esa ronda de contactos», indicó María Jesús Montero.