‘La que se avecina’ se tira al cuello de Irene Montero por su disparatado «ministerio de la desigualdad»

¡Ministra, dimisión!

Irene Montero recibió una lluvia de críticas de ‘La que se avecina’. En concreto, de la directora de la serie de televisión y dos de sus actores más reconocidos.

La directora y productora de la famosa serie, Laura Caballero, generó un gran revuelo en redes sociales al afear el elevado presupuesto destinado al Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

“¿Y qué tal si los 451 millones de euros del Ministerio de Desigualdad los destinaran al Ministerio de Educación (especial incluida, por supuesto)? Tratar los problemas desde la raíz suele funcionar…”, publicó en su cuenta de Twitter.

La guionista y directora se quejó días después de que la ministra Irene Montero llorase frente a las cámaras en el acto del día contra la violencia de género.

La actitud de la ministra y el dinero que dilapida su ministerio no agradaron a Caballero, que añadió en un mensaje posterior

“¿Acaso no se pude aplicar una política de igualdad sin tener ese Ministerio como sucede en países de Europa más avanzados en cuestiones sociales? (Que enseguida os tiráis al cuello…)”.

A pesar de que Caballero decidió posteriormente borrar el mensaje, recibió el fuerte apoyo de José Luis Gil, el actor que interpreta a Enrique Pastor en la serie.

“Eso sería demostrar sensibilidad y sentido común. Esta gente está a otra cosa, querida Laura. Muy peligrosa, por cierto”, publicó en contestación al mensaje que ahora se encuentra eliminado de su cuenta.

Sin embargo, no fueron los únicos en ir contra Irene Montero.

Macarena Gómez, actriz famosa por su papel en la serie ‘La que se avecina‘, habló de feminismo y machismo en la industria cinematográfica en el programa ‘Este es el mood’.

Allí, entrevistada por Amarna Miller para este programa de Badoo en Youtube, ha criticado el feminismo radical, ese que hoy día se ha impuesto vía Podemos, Irene Montero y su ‘chiringuito’ del Ministerio de Igualdad.

Estamos forzando el feminismo. Tienen que ser tus papás los que te hablen de la igualdad. No me gustan las mujeres que piensan que son tontos todos los hombres. Todas los necesitamos a nuestro lado. Somos iguales que ellos, y por eso no podemos denigrarlos

Hay un discurso de odio hacia los hombres. Yo siempre me he considerado muy feminista. Mis padres nunca me pusieron un impedimento. Yo soy una madre trabajadora y me puse a trabajar una semana después de parir, y muchas mujeres ‘feministas’ me insultaron y me dijeron que debía de quedarme cuidando del bebé. Yo decía, a ver, el niño tiene un padre, pues que lo cuide él

Además, la intérprete ha tachado el lenguaje inclusivo como «de chorrada».