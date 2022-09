Un desliz de Sánchez desde Moncloa derrumba su gran mentira contra el franquismo

Bulo histórico de Pedro Sánchez desde La Moncloa.

El presidente del Gobierno vuelve a insistir en que España es el segundo país del mundo con desaparecidos forzosos, pero un desliz dejó en evidencia la mentira que utiliza para dar impulso a su Ley de Memoria Democrática.

Si bien culpa a la Guerra Civil y la dictadura franquista de generar un disparatado número de desaparecidos forzosos, el líder del PSOE había situado a España inicialmente detrás de Camboya. Sin embargo, este 5 de septiembre cambió de opinión y puso en la primera posición a Birmania (nación que cambió su nombre en 1989 a Myanmar).

Una equivocación que dejó a Sánchez con el ‘culo al aire’, ya que supone una estocada a su teoría socialista que ya fue cuestionada con dureza por la Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas y la ONU.

El desliz del presidente socialista ocurrió durante su teatrillo en La Moncloa, donde se vio con medio centenar de ciudadanos (todos ideológicamente próximos al PSOE), con quienes habló de la importancia de dedicar recursos a sacar a los muertos anónimos las cunetas:

“Tenemos presente la reclamación legítima de muchísimos ciudadanos que todavía están buscando los restos de sus seres queridos en muchas de las cunetas de nuestro país. No olvidemos que España es, después de Birmania, el país con más desaparecidos del mundo. Y eso tiene que ver, por desgracia, con la Guerra Civil y los 40 años de represión y de dictadura”.

Una metedura de pata que choca directamente con sus palabras pronunciadas hace dos meses, donde Sánchez afirmó en el debate sobre el estado de la nación que: “En España, señorías, hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos. Somos, después de Camboya, el país del mundo con mayor número de desaparecidos. Y el PP cuando gobernaba hacía gala del incumplimiento de la memoria histórica, hacía gala de no poner ni un solo euro para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”.

Desde ‘El Debate’ ponen énfasis en que “ni siquiera el dato de los 114.000 de desaparecidos del franquismo del que siempre habla la izquierda se puede dar por bueno, sino que está sacado de un auto del entonces juez Baltasar Garzón del año 2008, en el que cifraba el número en 114.266 personas desaparecidas de forma forzosa entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951”.

Las redes sociales vapulearon a Sánchez por su nuevo intento de usar la Guerra Civil y el franquismo como una excusa para mentir y promover sus leyes ideológicas.

