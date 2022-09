Alsina y Losantos sopapean a Sánchez: «Ha conseguido que Feijóo parezca ya el presidente»

El esperado debate entre el senador Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dejado a nadie indiferente, copando todos los titulares y los principales programas en los medios.

Dos voces acreditadas para analizar el encuentro son Carlos Alsina y Federico Losantos. Ambos consideran que el presidente, acorralado por la crisis y preocupado por las encuestas, intentó enlodar el encuentro insultando a Feijóo y acusándolo de cualquier cosa para intentar ensuciar su imagen.

El presentador de Más de uno en Onda Cero, estima que el presidente de Gobierno “se equivocó”, porque en lugar de hablar “sobre cómo encarar la crisis (…) le salió el líder de la oposición a la oposición que lleva dentro y buscó la confrontación con el Partido Popular a base de comparar la crisis (y las políticas) de hoy con la crisis (y las políticas) de la crisis de 2008. Crisis que el presidente se empeña en olvidar que empezó gestionándola su partido, Zapatero. Y que fue aquella gestión lo que le dio al PP una mayoría absoluta”.

Alsina considera que “Sánchez ha conseguido que Feijóo parezca ya el presidente”. Tanto que incluso se refirió al senador como el presidente de Gobierno en su última réplica, al decir “después que lleva estos meses al frente del Gobierno” en un lapsus.

El presidente “habló muchísimo rato, más que de España habló de Feijóo. Más que de Europa, habló de Feijóo. Más que de la inflación, habló de Feijóo. El presidente convirtió aquello en el debate sobre el estado de Feijoo. La palabra que más pronunció, yo diría que con gran diferencia, no fue crisis, ni precios, ni energía, fue Feijoo”.

Alsina destaca además Sánchez “no replicó al discurso que antes había hecho Feijóo, sino a declaraciones que ha hecho el líder del PP en los últimos cuatro meses y que el presidente llevaba ahí apuntadas una detrás de otra”.

Considera que “este empeño, reiterado, exhaustivo, exagerado, casi obsesivo de derruir la imagen de Feijóo como buen gestor y líder moderado viene a demostrar que justo eso es lo que Sánchez reconoce: que son esos atributos los que le han dado alas en las encuestas. Y lo que le urge al presidente dinamitar. Éste era el objetivo: mirar a Feijóo y decir justito. Para que le vean así los ciudadanos votantes, justito”.

Alsina resalta que Sánchez aplica “una táctica muy de Pablo Iglesias” por su caída demoscópica, y que consiste en aplicar el estribillo “insolvencia o mala fe”, al referirse al líder del PP, además de retratarle como una marioneta de las empresas eléctricas.

Losantos revienta al “matón peronista”

Losantos considera que pese que a Sánchez contaba con una gran ventaja al tener más tiempo debido a que no tenía límite de intervención y contaba con la potestad para cerrar el debate, “se le vieron las costuras por todas partes”.

El presentador de Es la mañana de Federico en Esradio, destaca que el presidente con sus insultos al líder de la oposición “se puso fuera de la democracia parlamentaria. Sánchez ahora es un matón peronista, es un espadón bolivariano mellado (…) y eso a Feijóo le vino fantástico”.

Losantos detalla que Sánchez que habló durante más de dos horas -132 minutos-, “consiguió pegarse a sí mismo, claro como no mira, solo se ve a sí mismo”. Resalta que el “chuloplayas” llevaba en un papel con las respuestas que pensó que iba a decir Feijóo, y que al no decirlas, se tuvo que contestar a sí mismo, “como cuando habló de ETA pese a que el PP no había sacado el tema”

“Lo que vimos ayer es un tipo que en su maldad le dejó a Feijóo ganar, por puro malo”, y considera que a Feijóo apenas le bastaron 27 minutos, para ganar el debate.