La imbecilidad de Eduardo Garzón sobre el aumento del paro se lleva el merecido zasca de Daniel Lacalle

El cinismo de socialistas y comunistas carece de límites.

Mientras desde UGT se niegan a manifestarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras el incremento del desempleo para no agravar el “drama” de los parados, Eduardo Garzón lanza un disparatado argumento para justificar los dramáticos datos publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA).

El hermano del ministro comunista de Consumo intentó desacreditar a Daniel Lacalle tras su publicación en redes donde demostraba la grave situación del sector laboral en España:

A lo que respondió Eduardo Garzón con su imbecilidad que se volvió viral en las redes.

“¿Por qué no cuentas que el número de parados ha aumentado porque hay más gente buscando empleo y no porque haya más destrucción neta de empleo? No querrás ocultar algo a tu público, ¿no?”