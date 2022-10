La presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo tumba la propaganda de Sánchez: “No sé cómo gasta el dinero España»

El Gobierno de Pedro Sánchez se llevó un sonoro tirón de orejas desde Bruselas.

A pesar de la propaganda del PSOE-Podemos sobre su “ejemplar” manejo de los fondos europeos, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, echó la bronca a los altos cargos de la Comisión Europea por “su laxitud” en la vigilancia del cumplimiento del plan español y el destino de los fondos.

En reiteradas duras intervenciones en la comisión de control en Bruselas, Hohlemeier ha criticado la falta de información sobre los 31.000 millones ya entregados a España y que se den por buenos objetivos incumplidos. Unas palabras que reavivan en Moncloa el pánico por una posible congelación de los fondos de la recuperación, como se ha ido rumoreando dentro y fuera del país.

“Aquí tenemos una responsabilidad y no le puedo decir a nadie en qué se está gastando el dinero en España. No se lo puedo explicar a nadie (…) Ni idea de cómo lo gasta. Esto no es presentable. Esto no es aceptable”, protestó.