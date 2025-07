Koldo estalla contra Pedro Sánchez en un audio demoledor: «Me llama y es que lo mando a la mierda»

No tiene filtros.

Igual puede insultar a Pablo Iglesias que mandar a la mismísima «mierda» al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez.

Koldo García, asesor por aquel entonces de José Luis Ábalos, no tenía por virtud la moderación a la hora de referirse a determinadas personas.

En este nuevo audio, de finales de noviembre de 2023, el que fuera mano derecha del ministro de Transportes, mostró su rebote supremo con la carga de trabajo a la que estaba siendo sometido y no dudó en mandar a esparragar al jefe del Ejecutivo en el transcurso de una conversación telefónica con un amigo mientras iba en un taxi.

El que fuera responsable de seguridad en un prostíbulo venía de reunirse con José Luis Ábalos en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para acudir a una reunión con el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

Durante el recorrido, Koldo García realiza una llamada a un amigo suyo donde deja patente que no estaba para nada satisfecho con tener que estar enlazando reuniones, máxime después de haber estado hace nada haciendo gestiones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

La principal queja que formula este componente de la ‘banda del Peugeot‘ es que con tanto trajín apenas tiene tiempo de poder ver a su mujer y a su hija y protesta porque la vida se le estaba yendo como arena entre los dedos:

Ahora estoy en el Congreso, que acabo de estar con el jefe tío y me voy a la Dirección General de la Policía corriendo. Me cago en la puta. Sí, he venido, ya he llegado a España. Salí ayer de Ecuador y ya no estoy. Espera tío, que me va a matar el señor taxista, como no le pongo al cacharro este. Vamos, voy con el culo pelado tío, tengo, me cago en la puta, una agonía. He llegado a las once de la mañana y no he salido de un lado a otro corriendo. Vamos tío, estoy, vamos, se me está yendo la vida colega, yo es que flipo. Sería importante ni que pollas, yo lo que me quiero es a mi casa, con mi mujer y mi hija. Por culo, toda la vida con las mismas cosas. No, es que como eres importante y España te necesita. Y mi mujer y mi hija, no te jode.