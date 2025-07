Alfonso Rojo: “El PSOE de Sánchez baja de los 100 escaños y VOX y PP pasan ya de los 200 diputados”

Esto del veraneo, que tanto me gustaba de chaval, me empieza a cargar un poco.

No por ustedes, que seguro merecen un mes largo de ‘dolce far niente’, el placer de no hacer nada que dicen los italianos.

Lo que me mosquea son los políticos, que rara vez dan chapa y no volverán al Congreso hasta avanzado septiembre. Y lo mismo en la Administración y hasta en las sedes de los partidos.

No anda España como para que está panda de mangantes se tumbe panza al sol y sólo se agite si están tibias las cervezas del chiringuito.

Salen hoy varias encuestas y todas son devastadores para el marido de Begoña y su cuadrilla de maleantes.

El PSOE, el partido más corrupto y putero de Occidente, cae al fin por debajo de los 100 escaños y con todos sus cómplices parlamentarios no reúne ni 150 diputados, tres menos de los que atribuyen al PP.

VOX supera el listón de los 50 escaños y crecerá electoralmente, empujado por los vientos de rabia que genera la mezcla de inmigración ilegal y delito.

Lo lógico, lo razonable y hasta lo previsible es que tengamos elecciones antes de Navidades, pero nunca se sabe.

Es evidente que a Sánchez se le desmorona el tenderete, pero el tipo se agarra al sillón e intentará aguantar contra viento y marea.

Nos acabamos de enterar de que ha pedido al infame Zapatero que sala a toda leche hacia Suiza, para apaciguar al golpista Puigdemont y negociar con él una prórroga. Que le ofrezca lo que sea, para que el jefe de la xenófoba y separatista Junts le sostenga otro año más, a ver si suena la flauta y se enderezan un poco las cosas para la atribulada izquierda.

Por lo que se refiere a Feijóo y lo suyos, el riesgo estriba en aflojar el paso. En el PP hay un nutrido contingente de ‘expertos’, convencido de que se puede llegar al poder sin hacer oposición.

Y viendo las encuestas y dado su proverbial temor a los periodistas ‘progres’ y a cometer errores, seguro que hay ya muchos en Génova 13 aconsejando ‘moderación’, distanciarse de VOX y evitar el choque y hasta los debates.

Craso error, porque en política como en la guerra, al enemigo no hay que darle ni agua. Este es el momento de apretar.

En El Español de Pedrojota, el mismo que en 2020 escribía que era ‘absurdo’ atacar a Ábalos como hacíamos algunos y que en 2023 aplaudía como una foca en el Bellas Artes, a la vera de Begoña, los halagos de Jorge Javier a Sánchez y su libro, se afirma con alborozo que los previsibles 153 escaños de Feijóo le permitirán gobernar en solitario y prescindir de Abascal.

Creo que se equivocan. Si VOX pasa de los 50 diputados, como también vaticina Pedrojota, tendremos gobierno de coalición y todo será mucho mejor para España.