  • ESP
    España América
Política Gobierno

MOMENTOS PÉSIMOS DEL SOCIALISTA CUANDO LE TOCA LIDIAR CON EL REY

Los ‘feos’ de Sánchez a Felipe VI: de querer ocupar su lugar a huir como un conejo en más de una

Todo comenzó en el año 2018 en la recepción de la Fiesta Nacional del 12 de octubre

Archivado en: Casa Real | Gobierno | Partidos Políticos | Periodismo | Política

Más información

¡Sánchez huye como una rata de los periodistas, del Rey y del pueblo!

¡Sánchez huye como una rata de los periodistas, del Rey y del pueblo!

12-O: Ola de indignación contra Pedro Sánchez

12-O: Ola de indignación contra Pedro Sánchez

Pedro Sánchez es un experto en poner en apuros a Felipe y Letizia.

El presidente del Gobierno, desde que llegó a Moncloa, ha protagonizado numerosos fallos de protocolo y errores garrafales. Siete años después, el socialista sigue sin aprender unas normas básicas de educación.

Es un personaje con una psicología tremendamente particular, y eso es lo que le ha llevado sin ningún género de duda a hacer cosas tales como creerse el centro de atención en un besamanos en el que estaban S.M. Los Reyes, o en huir como una rata cuando no procedía. Y en más de una ocasión.

Las repasamos:

El día que Sánchez y Begoña se colocaron al lado de los Reyes

Todo comenzó en el año 2018 en la recepción de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, saludaron a los Reyes en el tradicional besamanos e inmediatamente después se posicionaban a su lado en la línea de saludo. Después de estrechar la mano a varias personalidades, tuvieron que advertir desde protocolo que no debían estar ahí, abandonando la línea de saludo.

Tarde al desfile militar

Cuatro años más tarde, el socialista volvió a protagonizar otro desprecio a la Corona cuando llegó tarde al desfile militar y los Reyes tuvieron que esperar dentro del coche oficial hasta que Sánchez apareciera. Según el protocolo, el presidente del Gobierno debe llegar entre 15 y 20 minutos antes que los monarcas. Un gesto irrespetuoso hacia Casa Real.

El galgo de Paiporta

En noviembre de 2024, en la visita a Paiporta, zona devastada por la DANA, el Pedro Sánchez, Felipe Vi y Carlos Mazón, recibieron una ola de insultos, así como el lanzamiento de objetos y barro.

Mientras el Rey y el presidente de la Comunidad Valencia intentaron calmar los ánimos de los ciudadanos y aguantaron el tipo, al igual que Letizia. Sánchez dio la espantada abandonando la comitiva y huyendo en su coche oficial, convirtiéndose en “el galgo de Paiporta” por su despreciable actitud.

Hispanidad 2025: Sánchez huye

Este 12 de octubre de 2025, durante la recepción en el Palacio Real, el socialista abandonó la recepción sobre las 14:00 horas después de saludar a Felipe, Letizia, Leonor y Sofía. De esta forma, el líder del Ejecutivo se marchaba sin reunirse con la prensa.

Un año más, el presidente del Gobierno vuelve a provocar la ira de los españoles que sienten que Sánchez se ríe de todos nosotros. Por ese motivo, el marido de Begoña Gómez no pudo evitar los pitos y abucheos el día de la Fiesta Nacional.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]