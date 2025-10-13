Los ‘feos’ de Sánchez a Felipe VI: de querer ocupar su lugar a huir como un conejo en más de una

Pedro Sánchez es un experto en poner en apuros a Felipe y Letizia.

El presidente del Gobierno, desde que llegó a Moncloa, ha protagonizado numerosos fallos de protocolo y errores garrafales. Siete años después, el socialista sigue sin aprender unas normas básicas de educación.

Es un personaje con una psicología tremendamente particular, y eso es lo que le ha llevado sin ningún género de duda a hacer cosas tales como creerse el centro de atención en un besamanos en el que estaban S.M. Los Reyes, o en huir como una rata cuando no procedía. Y en más de una ocasión.

Las repasamos:

El día que Sánchez y Begoña se colocaron al lado de los Reyes

Todo comenzó en el año 2018 en la recepción de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, saludaron a los Reyes en el tradicional besamanos e inmediatamente después se posicionaban a su lado en la línea de saludo. Después de estrechar la mano a varias personalidades, tuvieron que advertir desde protocolo que no debían estar ahí, abandonando la línea de saludo.

Tarde al desfile militar

Cuatro años más tarde, el socialista volvió a protagonizar otro desprecio a la Corona cuando llegó tarde al desfile militar y los Reyes tuvieron que esperar dentro del coche oficial hasta que Sánchez apareciera. Según el protocolo, el presidente del Gobierno debe llegar entre 15 y 20 minutos antes que los monarcas. Un gesto irrespetuoso hacia Casa Real.

El galgo de Paiporta

En noviembre de 2024, en la visita a Paiporta, zona devastada por la DANA, el Pedro Sánchez, Felipe Vi y Carlos Mazón, recibieron una ola de insultos, así como el lanzamiento de objetos y barro.

Mientras el Rey y el presidente de la Comunidad Valencia intentaron calmar los ánimos de los ciudadanos y aguantaron el tipo, al igual que Letizia. Sánchez dio la espantada abandonando la comitiva y huyendo en su coche oficial, convirtiéndose en “el galgo de Paiporta” por su despreciable actitud.

Hispanidad 2025: Sánchez huye

Este 12 de octubre de 2025, durante la recepción en el Palacio Real, el socialista abandonó la recepción sobre las 14:00 horas después de saludar a Felipe, Letizia, Leonor y Sofía. De esta forma, el líder del Ejecutivo se marchaba sin reunirse con la prensa.

Un año más, el presidente del Gobierno vuelve a provocar la ira de los españoles que sienten que Sánchez se ríe de todos nosotros. Por ese motivo, el marido de Begoña Gómez no pudo evitar los pitos y abucheos el día de la Fiesta Nacional.