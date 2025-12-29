  • ESP
LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE ARAGÓN TRATA DE LIMPIAR SU IMAGEN

Pilar Alegría hace el papelón de su vida en Aragón y VOX pilla la treta de la socialista

La socialista comparte en sus redes gestos cotidianos con la ciudadanía

Pilar Alegría comiendo churros con chocolate, vídeo compartido en redes sociales
Archivado en: Aragón | Gobierno | Periodismo | Pilar Alegría | Política | VOX

Se piensan que los ciudadanos son tontos.

Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón para las elecciones autonómicas del 8 de febrero de 2026, está en plena campaña electoral.

La socialista está utilizando sus perfiles en X e Instagram para mostrar una imagen más cercana y personal, compartiendo fotos y vídeos de su vida familiar, actividades cotidianas y encuentros con vecinos de Aragón.

En estos contenidos intenta presentarse como una persona de Aragón con raíces populares, con gestos cotidianos como tomando un chocolate con churros, comprando en panaderías o acariciando a un perro.

Detrás de estos vídeos ‘amables’, Vox ha descubierto que la del Parador de Teruel ha desactivado los comentarios en estas publicaciones de X, impidiendo que los usuarios opinen con libertad.

Bajo esta estrategia, Pilar Alegría trata de limpiar su imagen después de las informaciones que salieron a la luz sobre el Parador de Teruel, y la fiesta que habría tenido lugar en este sitio.

Según esas informaciones, el entonces ministro José Luis Ábalos habría celebrado una juerga con prostitutas y habrían ocurrido destrozos en una de las habitaciones en plena pandemia.

Pilar Alegría, que entonces era delegada del Gobierno en Aragón, pasó esa misma noche en el parador durante una visita oficial junto a Ábalos y otras autoridades.

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

