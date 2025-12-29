Pilar Alegría hace el papelón de su vida en Aragón y VOX pilla la treta de la socialista

Se piensan que los ciudadanos son tontos.

Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón para las elecciones autonómicas del 8 de febrero de 2026, está en plena campaña electoral.

La socialista está utilizando sus perfiles en X e Instagram para mostrar una imagen más cercana y personal, compartiendo fotos y vídeos de su vida familiar, actividades cotidianas y encuentros con vecinos de Aragón.

En estos contenidos intenta presentarse como una persona de Aragón con raíces populares, con gestos cotidianos como tomando un chocolate con churros, comprando en panaderías o acariciando a un perro.

Detrás de estos vídeos ‘amables’, Vox ha descubierto que la del Parador de Teruel ha desactivado los comentarios en estas publicaciones de X, impidiendo que los usuarios opinen con libertad.

Pero hombre, @Pilar_Alegria, ¿por qué desactivas los comentarios?

¿No te gusta que los aragoneses te comenten? 🤷‍♀️ pic.twitter.com/xtQFhfw9nA — VOX Aragón (@aragonvox) December 28, 2025

Bajo esta estrategia, Pilar Alegría trata de limpiar su imagen después de las informaciones que salieron a la luz sobre el Parador de Teruel, y la fiesta que habría tenido lugar en este sitio.

Según esas informaciones, el entonces ministro José Luis Ábalos habría celebrado una juerga con prostitutas y habrían ocurrido destrozos en una de las habitaciones en plena pandemia.

Pilar Alegría, que entonces era delegada del Gobierno en Aragón, pasó esa misma noche en el parador durante una visita oficial junto a Ábalos y otras autoridades.

Primera parada de la jornada en Almonacid de la Sierra para conocer la panadería de este municipio. Luis Ángel ha vuelto al pueblo de sus padres para llevar este horno de leña y defender también la tradición gastronómica de Aragón. ¡No os lo perdáis! (Y seguidlo en Instagram…)… pic.twitter.com/GKmevbQz4A — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 28, 2025