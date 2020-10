Cuca Gamarra alborota el ‘avispero progre’ por denunciar las «conductas dictatoriales» de Pedro Sánchez

El ‘avispero progre’ enloqueció contra Cuca Gamarra.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso denunció las “conductas dictatoriales” de Pedro Sánchez.

Esas que están saliendo a la luz con la imposición del estado de alarma a la Comunidad de Madrid y con la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Gamarra tildó la modificación judicial del PSOE y Podemos de ser un “fraude” porque se hace a través de una proposición de ley para sortear los informes de órganos consultivos.

Tras avisar que el PP no lo va a “consentir” y recurrirá al Tribunal Constitucional y hasta a Europa, recalcó que este paso evidencia las “conductas autoritarias y dictatoriales” del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Al ser preguntada por qué el PP no se sienta a negociar y evita esta reforma legal, Gamarra afirmó que su partido ya ha indicado al PSOE “cuál es el impedimento” que pasa porque Podemos quede fuera de ese proceso de renovación del CGPJ.

En este punto, criticó que Pedro Sánchez si sea “capaz” de apartar al partido morado en el caso de la fusión de Bankia y La Caixa y, sin embargo, no haga lo mismo con el Consejo.

“Está en la mano del PSOE y en el tejado de Pedro Sánchez que se pueda llevar a cabo esa renovación”, detalló, para insistir en que las “condiciones” que plantea su partido ya las conoce el presidente del Gobierno. Por eso, ha dicho que él es “el máximo responsable de este bloqueo”.

“Esta estrategia de los cambios normativos debilitando las mayorías necesarias para adoptarlas a las mayorías de quien gobierna tiene como objetivo debilitar la democracia y controlar desde el Gobierno todos los resortes que una democracia establece como contrapesos”, insistió.

Es más, adelantó que si no tuviera “ningún viso” de ser inconstitucional no se habría optado por una proposición de ley. “Por algo no se hace”, ha proclamado, para añadir que los promotores de la iniciativa “saben que adolece de vicio de constitucionalidad y es un auténtico fraude”.

Gamarra advirtió que el PSOE busca que la mayoría parlamentaria se ajuste a la mayoría de un Gobierno y ha avisado que esa actitud es propia de dictaduras. “Sólo un dictador considera que las únicas mayorías viables son las que él tiene”, sentenció.

Al estilo Maduro

A pesar de que los ‘trolls’ del Gobierno atacaron a Cuca Gamarra, en las redes sociales se hizo viral un vídeo que incomoda al PSOE y Podemos.

La jugada legal Gobierno de Pedro Sánchez para atacar al Poder Judicial es muy similar a la implementada por el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

En el vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales se puede ver cómo el dictador Nicolás Maduro nombra a dedo a Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente para reformar todo el sistema legal a su beneficio.

Con los jueces aplaudiendo como focas a la imposición del tirano, Maduro ordena que “asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio de todas las estructuras del Poder Judicial en Venezuela”.

“Necesitamos un nuevo embrión del cambio en el Poder Judicial, en la justicia para mejor, para bien”, remató el dictador bolivariano.

Esas imposiciones sobre el Poder Judicial permitieron que la dictadura goce de impunidad y de un ‘arma’ para perseguir, acosar y meter en prisión a todo opositor incómodo para el régimen. Algo que comenzó con la violación de la separación en los poderes que, este 13 de octubre de 2020, promovió en España el PSOE y Podemos desde el Congreso de los Diputados para evitar la posible imputación del vicepresidente segundo.

Una argucia legal

El PSOE y Podemos están sacando provecho de una argucia legal para que, en lugar de optar por un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, puedan evitar que el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio CGPJ tengan que pronunciarse en informes no vinculantes sobre la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Como es evidente, un Consejo General del Poder Judicial construido a favor de los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez echaría por tierra una investigación contra Pablo Iglesias como presunto autor de tres delitos en el ‘Caso Dina’, así como sobre los pagos irregulares a la consultora ‘Neurona’ o su ‘Caja B’.

La reformación del Poder Judicial a favor de los intereses del Gobierno fue una de las jugadas clave de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua para garantizar toda su impunidad ante los actos de corrupción, atropello y violación de Derechos Humanos. Un modelo que ha sido defendido por figuras de ambos partidos.