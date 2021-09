La amenaza a ‘Soy una pringada’ y Gabriel Rufián por instigar al asesinato contra VOX: «Han de pagar ambos»

Esty Quesada, más conocida por ‘Soy una pringada’, se ha metido solita en una camisa de once varas tras instigar al asesinato contra VOX en una entrevista a ‘La Fábrica‘ de Gabriel Rufián.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados aprovechó la catarata de insultos y desprecios de los que suele hacer gala la ‘youtuber’ e ‘influencer’ para meterle el dedo en la boca con temas muy delicados y ante los que sabía que ella no iba a cortarse un pelo.

Y, claro está, era muy tentadora la posibilidad de que se pronunciara sobre VOX o, mejor dicho, contra VOX.

‘Soy una pringada’ no dudó en entrar a embestir en cuanto Rufián le enseñó el capote para que hablase alto y claro sobre qué habría que hacer con la formación de Santiago Abascal.

«Hay que matar», espetó Quesada, sin que el entrevistador mostrase la más mínima discrepancia o torciese el gesto ante tamaña amenaza de muerte.

Lo cierto es que ese fragmento de la entrevista, emitida el 3 de septiembre de 2021, fue cogiendo aire en las redes sociales y, evidentemente, tarde o temprano iba a provocar la respuesta de VOX.

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de la formación ‘verde’ en el Congreso de los Diputados, fue muy claro a la hora de anunciar acciones legales contra ‘Soy una pringada‘, al mismo tiempo que reclamó a Gabriel Rufián que se disculpase por haber emitido ese fragmento.

La disculpa no aceptada

A través de su cuenta de Instagram, ‘Soy una pringada’ realizó una disculpa pública que comenzaba: «Quiero aclarar que hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor, pero quizá esta situación no lo requería…».

«Todo estaba contextualizado y contestando a la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos, entre ellos al colectivo LGBT (al que pertenezco). No he querido compartir la entrevista y he estado callada para no hacer más leña y entrar en debates de interpretación», añade la nueva concursante de ‘Celebrity Bake off’ en Amazon Prime Video.

A lo que agrega: «Por eso pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido«. Sin embargo, sus palabras no han sido tomadas como sinceras por parte de VOX, que solo ven miedo y no arrepentimiento en las palabras de la influencer.

El eurodiputado Hermann Tertsch fue contundente: “La Pringada se ha dado cuenta de que gracias a VOX la impunidad en España ya no es total para la canalla que llama a la violencia y el asesinato. Y se asusta porque Rufián la va a utilizar vilmente como por otra parte se merece. Han de pagar ambos este llamamiento al asesinato”.

La Pringada se ha dado cuenta de que gracias a VOX la impunidad en España ya no es total para la canalla que llama a la violencia y el asesinato. Y se asusta porque Rufián la va a utilizar vilmente como por otra parte se merece. Han de pagar ambos este llamamiento al asesinato. pic.twitter.com/rhm2qV68Hr — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) September 6, 2021

Marcos de Quinto aprovechó la publicación de Tertsch para sumar un ‘zasca’: “Cuando se les planta cara, desde la ley, a estos matoncillos envalentonados, les tiemblan las piernas”.

A lo que el eurodiputado recordó que: “Son los cobardes de siempre. No por casualidad admiran tanto a aquellos milicianos de retaguardia que no conocían el frente y solo mataban a civiles desarmados, incluidos mujeres y niños. Y robaban y robaban y robaban”.

Son los cobardes de siempre. No por casualidad admiran tanto a aquellos milicianos de retaguardia que no conocían el frente y solo mataban a civiles desarmados, incluidos mujeres y niños. Y robaban y robaban y robaban. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) September 6, 2021

En este sentido, se prevé que el partido de Santiago Abascal siga en la toma de medidas legales contra ella y Gabriel Rufián, quien sonreía cómplice con las polémicas declaraciones de su invitada.