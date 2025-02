La Audiencia Nacional condena a Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: 10.000 euros de multa

La Audiencia Nacional ha dado a conocer su resolución sobre el polémico caso que señalaba al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso en la celebración del triunfo de la Selección en el Mundial.

La Justicia considera que el beso efectivamente no fue consentido aunque estima que no no hubo ningún delito en los momentos y días posteriores en los que según la acusación, el exdirigente había presionado a la futbolista para emitir un comunicado conjunto para restar importancia al asunto.

En la sentencia del magistrado José Manuel Fernández-Prieto se encuentra culpable a Rubiales de agresión sexual y le condena a pagar 18 meses de multa de 20 euros al día, aproximadamente 10.800 euros, por el beso no consentido. Sin embargo, le absuelve del delito de coacciones para intentar rebajar la polémica que suscitó la acción. Además, la resolución judicial establece la prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros del exdirigente a la futbolista ni de comunicación durante un año.

La Fiscalía pedía una pena de 2 años y 6 meses de cárcel por los delitos de agresión sexual y coacciones para el expresidente de la RFEF. De momento, no se ha anunciado si recurrirán la sentencia, a falta de que la estudien al completo.

Resto de los acusados

En la sentencia se absuelve al resto de los acusados que se enfrentaban a penas de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de coacciones.

Así, han sido absueltos el exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera.

6 segundos y un juicio de dos semanas

El incidente no duró más de seis segundos y generó un juicio de dos semanas que se prolongó nueve sesiones. Una veintena de testigos ‘desfilaron’ ante el juzgado para dar sus versiones de los hechos. Por un lado, las jugadoras de la selección que validaron la versión de Hermoso, y por otro, la de los dirigentes que negaron haber participado en una operación para someter a la futbolista. En el medio, el juez Fernández-Prieto que acaparó todas las miradas e incluso se convirtió en inspiración para memes por sus gestos y broncas hacia los a testigos y letrados.